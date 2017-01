11 Jan 2017, 15:31h

Urgência com cerca de 200 doentes por dia Este ano, a gripe está mais forte e a levar mais pessoas aos hospitais. Na Urgência da Covilhã, a afluência tem sido superior à do último inverno e o plano de contingência já foi ativado. Inclui uma ala de internamento para doentes com este vírus DUZENTOS e setenta e três. Até agora foi este o número máximo de doentes que procuraram o serviço de Urgência da Covilhã, exatamente no mesmo dia. O “record” registou-se no dia 26 de dezembro, mês em que a afluência rondou, em média, os 200 atendimentos diários, quando o ano passado essa média foi de cerca de 150 pessoas por dia. Felizmente, nem todos os dias se chega aos 200 doentes diários, mas outros há em que esse número é largamente ultrapassado. Foi o caso do referido dia 26, mas também do dia 20 ou do dia 6, em que se registaram, respetivamente, 265 e 256 atendimentos e isto apenas para apontar os dados de dezembro e os dias em que a procura foi sempre superior a 250 doentes. Toda a reportagem na edição semanal. Por: Catarina Canotilho