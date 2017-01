11 Jan 2017, 15:27h

Almaraz, a central que divide dois países O JF esteve na região transfronteiriça a ouvir argumentos de quem defende e está contra a central nuclear mais próxima da região das Beiras. Os que a defendem são os que nela trabalham. Licença de funcionamento da Central Nuclear de Almaraz termina em 2020. Habitantes da região recusam prolongamento - “SE ME DISSESSEM que iria ser construída uma central nuclear ao lado da atual, eu estaria totalmente de acordo, porque a região precisa de empregos. Falam, falam, mas não conheço provas de impactos negativos da Central Nuclear de Almaraz. O que sei é que ela evitou que muitas pessoas se fossem embora por falta de trabalho”. A posição de Heodoro Alonso não difere das restantes opiniões auscultadas na localidade de pouco mais de 1600 habitantes com vista para a central nuclear que adotou o mesmo nome: Almaraz. No recinto de mais de 1600 metros quadrados, cercado por arame farpado e sob um apertado sistema de vigilância, destacam-se os dois grandes edifícios com cobertura oval branca. A 100 quilómetros da fronteira com Portugal em Idanha-a-Nova, a central nuclear produz cerca de oito por cento da eletricidade produzida em Espanha de uma forma aparentemente tranquila numa paisagem verdejante, por onde passa o Rio Tejo. No horizonte avista-se neve no cume da Serra de Griedos. A tranquilidade em torno da central nuclear de Almaraz é aparente, porque o empreendimento está na ordem do dia desde que se soube da intenção de ali ser construído um aterro de resíduos nucleares. Os movimentos antinuclear não têm dúvidas: o armazenamento servirá para prolongar a vida da central, embora a sua vida útil tenha terminado em 2010 (foi emitida nova licença que termina em 2020). Toda a reportagem na edição semanal. Por: Célia Domingues