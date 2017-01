8 Jan 2017, 11:50h

Sporting da Covilhã desperdiça vitória nos últimos minutos O Sporting da Covilhã voltou a marcar passo nos jogos caseiros do campeonato, uma vez que não foi além de um empate (1-1), este sábado, na receção ao Freamunde, o antepenúltimo classificado da II Liga. Os serranos foram mais fortes na primeira parte e marcaram mesmo à beira do intervalo, numa jogada de insistência com vários remates e recargas. Foi Pintassilgo a fazer a finalização certeira. No segundo tempo, o jogo foi pouco interessante, mas aos 82 minutos o Freamunde aproveitou um lançamento lateral para colocar a bola na área e fazer o empate, aproveitando alguma passividade da defesa covilhanense. Os serranos continuam no 10.º lugar da tabela e no próximo domingo recebem o Penafiel. Antes disso, na quarta-feira, vão ao terreno do Rio Ave fazer o último jogo da Taça da Liga, apenas para cumprir calendário. Por: Filipe Sanches