Desporto (JF Diário)

8 Jan 2017, 11:39h

Desportiva do Fundão entra no novo ano a ganhar Foi com uma vitória clara por 3-0 sobre o Belenenses que a Desportiva do Fundão deu início, este sábado, à segunda volta da fase regular da I Divisão Nacional de futsal, mantendo dessa forma o sexto lugar. Na primeira parte não houve golos, mas no segundo tempo os fundanenses materializaram o domínio. Primeiro foi Márcio Moreira a faturar, depois o colombiano Yulian e nos últimos instantes o capitão Couto. No próximo sábado, a Desportiva visita a Quinta dos Lombos. Por: Filipe Sanches

