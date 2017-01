4 Jan 2017, 16:15h

O que pode ver nos próximos dias na região Os Sensible Soccers atuam n’A Moagem, no Fundão, a 13 de janeiro, às 22 horas. Este é o primeiro concerto de 2017 do programa “Sons à Sexta”. Uma vez por mês, com parceria com a Antena 3, sobe ao palco daquele auditório uma banda mais tocada e em destaque no panorama musical português. Os Sensible Soccers lançaram em março o albúm “Villa Soledade”, que foi tão bem recebido como o primeiro albúm “8”. MÚSICA A Academia de Música e Dança do Fundão (AMDF) inicia a dia 7 de janeiro, a apresentação de um conjunto de concertos que permitirão a apresentação das orquestras de cordas, guitarras, sopros e coros. O primeiro espetáculo está agendado para as 21 horas de dia 7 na igreja matriz de UNHAIS da SERRA e o segundo será às18 horas, de dia 8 de janeiro, na igreja matriz do ALCAIDE. Até final do mês a AMDF dará ainda um concerto na Caixa Geral de Depósitos do Fundão, no dia 13.Nos dias 14 e 15 será retomado o programa comemorativo dos 20 anos da AMDF estando agendados concertos para o Fundão e Penamacor, com o Coro Intermezzo e o Coro de Câmara. No dia 14 de janeiro, o concerto será na igreja da Misericórdia no FUNDÃO e no dia 15 na igreja do Convento de Santo António, em PENAMACOR. O jazz regressa ao Cine Teatro Avenida, CASTELO BRANCO, no âmbito das Noites Azuladas. A 13 de janeiro atua o trio lisboesa Kolme com Elisa Rodrigues. Concerto de Reis em PROENÇA-A-NOVA a 6 de janeiro no salão polivalente dos Paços do Concelho com 180 músicos e coro do Conservatório Regional de Castelo Branco. Fado no Modo Menor, na COVILHÃ, no dia 7 de janeiro, a partir das 22 horas.Fadista - Ana Paula Guitarra Portuguesa - Hugo Ramos Viola de Fado - Rui Marques Viola Baixo - Diogo Pinto EXPOSIÇÕES “Des” - (Inspiração) é o nome da exposição de Sónia Travassos que vai estar patente ao público a partir de 7 a 29 de janeiro na sala da Nora, no Cine Teatro Avenida, em CASTELO BRANCO. A galeria de exposições Tinturaria, junto ao Rossio do Rato, na COVILHÃ, acolhe a exposição de Vasco Pereira, “A Magia do Burel em 3D”, até 8 de janeiro. TEATRO Uma peça de teatro sobre a vida e obra de Francisco Tavares Proença Júnior, baseada na sua correspondência, é a narrativa da peça que vai ao palco pelo grupo Vátaão, a 17 de janeiro, às 17 e 30, no Museu Tavares Pronça Junior, em CASTELO BRANCO. O jovem arqueólogo da Beira Baixa, partindo das descobertas realizadas no Monte de São Martinho, foi reconhecido e premiado internacionalmente, situação invulgar no Portugal do início do século XX. Do seu enorme legado cultural, em que lançou luz sobre os vestígios dos nossos antepassados, destaca-se a criação do Museu em Castelo Branco. INICIATIVAS Na COVILHÃ há animação de Natal no centro da cidade. Para além dos vários eventos que animam o Pelourinho e as ruas do centro histórico, a autarquia oferece uma hora e meia gratuita a quem estacione nos silos (no edifício do mercado e na Praça do Município) até 7 de janeiro. A primeira edição de 2017 dos “Quintais nas Praças do Pinhal” terá lugar a 8 de janeiro na SERTÃ, na Alameda da Carvalha, entre as 10 e as 18 horas. Tal como nas edições anteriores, aquele mercado disponibiliza o que de melhor se produz nos concelhos da Sertã, Mação, Oleiros, Proença-a-Nova e Vila de Rei: produtos hortofrutícolas frescos vindos diretamente do produtor, produtos transformados e artesanato regional. A comunidade de leitores de Alcains realiza no 6 de janeiro, Dia de Reis, um jantar literário. Para isso, a organização associou-se à Cooperativa Destarte. O jantar decorrerá nas instalações da Destarte, na Rua do Relógio, em CASTELO BRANCO, e terá música ao vivo, por Rui Martins, e a troca de livros entre os presentes.