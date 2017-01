4 Jan 2017, 16:07h



Patrão e Brioso mostram sangue beirão no Dakar

Piloto de Seia e mecânico do Fundão estão na América do Sul para mais uma edição da mítica prova, integrando a equipa oficial da KTM

PELO quinto ano consecutivo, o piloto de Seia, Mário Patrão, está a participar na mais importante prova de todo-o-terreno do mundo, o Dakar, que arrancou segunda-feira e decorre na América do Sul, do Paraguai à Argentina, até 24 de janeiro. A grande novidade é que o serrano estreia-se na equipa oficial da KTM, algo inédito na sua carreira.

Nas anteriores presenças, Mário Patrão acelerou sempre por conta própria, primeiro com uma moto Suzuki e depois ao volante de uma KTM. As prestações foram melhorando de ano para ano – em 2016 foi 13.º da geral e vencedor da classe Maratona – e agora surge a oportunidade de integrar a competitiva equipa oficial da KTM, que venceu a prova nas últimas 15 edições.

Com a desistência (por motivos de saúde) do mexicano Ivan Ramirez, a Red Bull KTM ficou com uma vaga em aberto e convidou Mário Patrão, que agora tem à disposição todos os meios da equipa. Apesar de uma lesão recente, o piloto de Seia, de 38 anos, partiu confiante. “Mais um desafio que se espera verdadeiramente difícil mas que dá sempre um enorme prazer superar. Sei que não parto para esta prova nas condições que esperava, devido à recuperação de uma lesão que me afetou ao longo deste ano, mas fiz o possível nestes últimos meses para poder estar na melhor forma. Estou com sentimentos positivos, isso é o mais importante. A altitude será a maior dificuldade, mas felizmente tenho a Serra da Estrela que me permite aproximar das condições locais e adaptar. Repetir um lugar no top 20 final seria um grande resultado, é por isso que vou lutar.”

Em contrapartida, Mário Patrão tem a responsabilidade de apoiar os principais pilotos da equipa, em especial ao australiano Toby Price, vencedor do ano passado.

Para cumprir estes objetivos, o piloto de Seia conta com o fundanense Carlos Brioso, o experiente mecânico que também repete presença no Dakar. As várias décadas ligadas à modalidade (e ao comércio de motos) fazem dele um dos mais cotados especialistas portugueses na preparação e manutenção de motores, funções tão necessárias numa competição de 22 dias e muitos milhares de quilómetros. Mas Brioso não terá mãos a medir, uma vez que também será o responsável pela moto de Fernando Sousa Júnior, dando ainda “conselhos” aos outros elementos que guiam KTM: Gonçalo Reis, Luís Portela de Morais e David Megre.

Sem portugueses nos automóveis, a restante comitiva lusa completa-se com os pilotos de motos Hélder Rodrigues, Rui Oliveira e Fausto Mota (Yamaha), Paulo Gonçalves e Pedro Bianchi Prata (Honda) e Quim Rodrigues Júnior (Hero Speedbrain).

Após a primeira etapa, Mário Patrão ocupava o 29.º lugar.

Por: Filipe Sanches