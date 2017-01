4 Jan 2017, 16:03h

Assembleia Municipal de Penamacor chumbou orçamento Assembleia de Penamacor chumbou orçamento para este ano. Autarca diz que vai voltar a submetê-lo sem alterações NUMA decisão inédita no concelho, a Assembleia Municipal (AM) de Penamacor chumbou a proposta de orçamento e grandes opções do plano para este ano. O presidente da Câmara Municipal, António Luís Beites (PS), assumiu estar “surpreendido” com a situação, mas adiantou ao JF que não vai alterar o documento, que deverá ser novamente submetido à AM na próxima semana. Refira-se que, o chumbo ocorreu na sessão realizada no penúltimo dia do ano e depois de ter sido apresentado à mesa um requerimento para que a votação dos pontos relativos ao orçamento e ao plano plurianual fosse realizada por voto secreto. Toda a informação na edição semanal. Por: Catarina Canotilho