4 Jan 2017, 15:57h

Carlos Pinto é candidato e Adolfo Mesquita Nunes talvez CARLOS Pinto vai candidatar-se nas próximas eleições autárquicas deste ano, provavelmente numa lista independente. Se o regresso do ex-presidente da Câmara da Covilhã à vida política não constitui novidade nem surpresa, o mesmo não se pode dizer da provável candidatura de Adolfo Mesquita Nunes, anterior secretário de Estado do Turismo, como cabeça de lista pelo CDS-PP. Carlos Pinto já terá confirmado a um grupo de amigos que irá participar nas eleições, soube o JF junto de fontes próximas do ex-autarca. Toda a informação na edição semanal. Por: Romão Vieira