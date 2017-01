4 Jan 2017, 15:49h

Bom ano?

DIZ-SE, com algum humor, que os pessimistas são otimistas esclarecidos. Nos habituais votos de bom ano, manda a tradição, a boa educação e a sinceridade desejar que os próximos 365 dias sejam substancialmente melhores que os anteriores. O problema – e nós, no fundo, sabemo-lo bem – é que não há anos intrinsecamente maus ou bons; são as atitudes individuais e coletivas que determinam a saudade com que ficamos dos anos que se fecham. Claro que há fatores imponderáveis e inesperados que nos colocam assiduamente perante dificuldades e desafios renovados, mas, em última instância, é também a cada um de nós que cabe construir cada dia. O ano que agora findou veio, mais uma vez, a dar razão aos otimistas esclarecidos, que projetam para 2017 mais do mesmo, senão pior, e que nenhum voto bem intencionado atenuará. E olhando em volta, talvez, não seja demasiado irreal tal assunção.

As dinâmicas que se estão a cimentar não se mudam com um clique nem com boas vontades, habitualmente traduzidas em vãs atitudes. E é na escala do poder que muitas delas se esvaziam nos individualismos que navegam na espuma dos dias. Nos oportunistas e nos tais “vigaristas” que o historiador Rui Tavares muito bem classificou esta semana nas páginas do Público. Os embustes do populismo que do medo fazem a longa escada para se alcandorarem ao poder. A mediocridade debitada no soundbite de rede social, a inverosimilhança política à medida de um pensamento com alcance de 140 carateres que clama contra tudo e contra todos, contra a democracia, contra o mínimo traço de solidariedade, contra o que vem de fora das fronteiras físicas de cada nação. Mas o problema foi, é e será sempre as fronteiras psicológicas que a ignorância impõe e nunca as físicas, que essas são apenas mero e conveniente pretexto. Os primeiros muros são os que são construídos no pensamento. São as limitações de não ambicionar nada mais do que o oportunismo de cavalgar a onda de descontentamento rumo não se sabe bem ao quê. Porventura, até se poderia saber, mas para isso é preciso que se abram os compêndios de história da Europa do século XX. Pena é estes não caberem na simplicidade de um tweet de 140 carateres, tal como os devaneios de tantos protagonistas políticos.

Depois chegar-se-á sempre à parte da coragem, ou à falta dela. A coragem de expor a verdade como o fundamento das complexidades do mundo, como matriz fundamental para se apontarem caminhos difíceis, sem bodes expiatórios esculpidos à medida. Mas a verdade raramente cabe num soundbite e uma mentira reconfortante será sempre mais aconchegante que uma verdade inconveniente. Na violenta maré do descontentamento nesta Europa do Brexit, do crescimento económico anémico, da fratura que a crise das dívidas soberanas originou, do medo do terrorismo, poucos se lembram dos escombros da II Guerra Mundial de onde nasceu um modelo de cooperação que garantiu a paz e uma relativa prosperidade das nações. Claro que não se conhece a virtude da perfeição, e muito menos nesta Europa. Óbvio que a crítica será sempre fundamental e desejável. Mas o populismo que por aí tresanda não é nada disto. É o mais puro e irracional caminho rumo ao desastre. Outra vez.

Por: Nuno Francisco