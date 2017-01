4 Jan 2017, 15:47h

O que fazer dos imóveis em ruínas? As populações vizinhas dos edifícios que o Estado vai concessionar a privados esperam que não “seja tarde demais”, face à degradação. Sobre o futuro, só esperam que a reabilitação traga empregos A CASA Marrocos, um grandioso imóvel localizado no centro da aldeia de Idanha-a-Velha, concelho de Idanha-a-Nova, já deu emprego na lavoura a centenas de famílias. Um deles foi António Robalo. “Trabalhei lá (para a família Marrocos) desde muito novo, o meu pai e minha mãe também. Eram bons patrões, exploravam estas fazendas todas, até à Capinha”, recorda. Com parte do que se conseguia com a venda dos produtores agrícolas, a família Marrocos aplicou-o em Idanha-a-Velha. O último morgado, António de Pádua e Silva Leitão Marrocos ampliou, para a família, o casarão do centro da aldeia no segundo quartel do século XX. Pertenceu a uma das mais importantes famílias de proprietários rurais da região e integra diversas construções agropecuárias em volta de pátios que formam um grande quarteirão fechado. Diz-se que os trabalhos de construção não foram concluídos. Os herdeiros optaram por outras residência, longe deste lugar “perdido” no Interior e a casa ficou ao abandono. Mais informação na edição semanal. Por: Célia Domingues