4 Jan 2017, 15:44h

Sonhos e expectativas para 2017 A mudança de ano gera em todos nós naturais expectativas e conjuga-se quase sempre com esperança e algum otimismo. Nestes primeiros dias do novo ano, o JF quis conhecer as expectativas de meia dúzia de personalidades representativas de várias áreas. A esperança é palavra de ordem comum à maioria dos testemunhos que partilhamos com o leitor nesta primeira edição do JF em 2017. No início de um novo ano importa renovar esperança e acreditar no sonho de que 2017 possa corresponder melhor aos anseios e aspirações dos que resistem na região Fernando Sena, diretor do Teatro das Beiras EM 2017, espero que as políticas sociais seguidas em 2016 tenham continuidade, e que possamos ter serviços públicos com qualidade especialmente nas áreas da saúde e da educação. Relativamente à região espero que medidas anunciadas comecem a ser postas em prática. Espero que os serviços de apoio à valorização do interior sejam realizados a partir do próprio interior e não centralizados em Lisboa. É necessário que exista uma verdadeira descentralização para que as medidas possam servir as regiões a que se dirigem. Espero também que dentro das medidas previstas sejam equacionados apoios à criação e circulação de espetáculos. Por fim a cultura. Depois de se manterem os cortes que, sucessivamente, vem sendo feitos na cultura, o que se espera é que na verdade e em vez de operações de charme como vimos no dia do encerramento da Cornucópia, sejam realmente tomadas decisões no sentido de apoiar as estruturas que por todo o país têm lutado pela sobrevivência, e que, de uma vez por todas, possamos caminhar no sentido do orçamento de estado contemplar um por cento para a cultura. Luís Corrreia, presidente da CIM da Beira Baixa AS MINHAS expectativas – que são também os meus desejos – para 2017 são como eu próprio: realistas, mas esperançosas. Espero – e trabalharemos para isso – concretizar todas as obras e projetos que temos em curso na cidade e no Concelho. É também minha expectativa podermos assistir a uma melhoria generalizada no País: com a economia e o emprego a crescer e os portugueses a conseguirem melhores condições de vida, reconquistando a esperança no futuro, enquanto Povo e enquanto País. É meu desejo sincero que todos, conjuntamente, consigamos ser mais prósperos e mais felizes. Paulo Fernandes, presidente da CIM das Beiras e Serra da Estrela O MAIS importante é que 2017 seja um ano de muita felicidade e sucesso para todos os 240 mil habitantes que compõem o território das Beiras e Serra da Estrela. É grande a expectativa de ver a nossa Comunidade Intermunicipal consolidar-se como unidade político-administrativa com escala ideal para valorização dos recursos endógenos, atração de investimento e promoção de políticas públicas em matéria de coesão social e eficiência de gestão. É, por isso, desejo de todos que a CIMBSE, enquanto comunidade de territórios de baixa densidade populacional, possa continuar a contribuir para a redução das assimetrias na Região Centro, corporizando as principais linhas inscritas no seu Plano Estratégico e nos diferentes Planos Setoriais que têm vindo a ser desenvolvidos, nomeadamente em matéria de mobilidade, educação, proteção da floresta, energia, turismo de natureza ou património cultural. Este é o ano em que entram em velocidade de cruzeiro todas as grandes áreas de investimento contratualizadas pela CIMBSE, sendo por isso essencial que, em paralelo, ocorra o lançamento pelo Portugal 2020 dos procedimentos relacionados com os equipamentos sociais e de saúde de que a nossa região tanto carece. A CIMBSE saberá continuar a aprofundar os conceitos da solidariedade e da cooperação, afirmando-se sempre mais que a mera soma dos municípios que a integram, promovendo a partilha dos sucessos como meio para amplificar resultados e a mobilização do todo contra aspetos prejudiciais para alguma das partes, como aliás vem fazendo em diversos aspetos estratégicos para o nosso território. Daí a expectativa de que 2017 possa reforçar o sentimento de pertença de todos os cidadãos e instituições face a uma geografia mais ampla que a do seu município: o território das Beiras e Serra da Estrela; desde logo porque é nesta escala que irá residir grande parte da resolução dos seus problemas e da resposta aos seus anseios e legítimas ambições. Esperamos, por fim, que em 2017 avancem os grandes investimentos públicos como a conclusão da Linha da Beira Baixa e que a região continue a ser capaz de atrair investimento e fixar empresas e pessoas, mas acima de tudo que seja possível atuar de forma efetiva ao nível da valorização dos nossos empresários em matérias fulcrais como a questão das portagens ou no acesso aos fundos comunitários, para que possam continuar a lutar pelo emprego, pelo crescimento e pelo desenvolvimento da nossa região. Que seja um Bom Ano para todos! José Gameiro, presidente da Associação Empresarial da Beira Baixa QUEM analisa o ano findo, com confiança no futuro e em face das expectativas para o ano vindouro, por convicção, por inconformismo do passado, ou ainda pela continuidade de êxitos conseguidos, só pode ter esperança e boas expectativas, para o ano que se inicia. Para a Associação Empresarial da Beira Baixa, o ano de 2017, tem tudo para ser um período certo e positivo, de mudança. Primeiro porque reina alguma acalmia, depois do sobressalto da economia, do emprego e das empresas, dos últimos cinco a seis anos; Depois… Porque existem expectativas de consolidação de projetos, neste período de vivência de um Quadro Comunitário de Apoio. Ainda, pela consciência que temos em relação às capacidades e potencialidades das nossas empresas, pese embora o peso dos custos de contexto, desfavoráveis, para algumas delas, em face da área de negócio. São importantes e determinantes, a consolidação e crescimento, sustentáveis. A região vive um clima de reconhecimento partilhado, da importância na obtenção de projetos alargados, no território. Temos assistido a um conjunto de demonstrações de importância, pela região, da parte da administração central, que a concretizarem-se poderão trazer vantagens acrescidas. Disponibilidade, interação, confiança e expectativa, são os quatro estados de espírito, que reinarão no seio da AEBB-Associação Empresarial da Beira Baixa, ao longo de 2017. Votos de Bom ano de 2017, para a região e de bons êxitos, para as empresas. Celestino Almeida, diretor da EScola Superior Agrária do IPCB NATURALMENTE que a minha expectativa é de um ano mais favorável face ao anterior, que foi marcado por fatores climatéricos que causaram grandes constrangimentos aos produtores. É, de facto, a variável que ainda não conseguimos controlar, apesar dos avanços tecnológicos já nos permitirem acautelar os efeitos negativos em determinadas situações. Deixando as questões climatéricas à parte, acredito que a dinâmica que a atividade agrícola tem vindo a desenvolver na região (assente em: significativo investimento em prunóideas; aumento de áreas de produção; modernização de infraestruturas; modelos organizativos; aproveitamento dos apoios comunitários e nacionais) irá ganhar ainda mais dimensão e os resultados aparecerão com naturalidade. Da nossa parte, a ESACB em conjunto com os parceiros do setor (COTHN, APIZEZERE, APIM, UBI, CERFUNDÃO, INIAV, CATAA, CBPBI entre outros) envolveu-se na submissão de cinco propostas de constituição de Grupos Operacionais (nas áreas da: fitossanidade, nutrição e fertilidade, tecnologia de produção, combate a infestantes, pós colheita e rastreabilidade), solicitando financiamento no âmbito do PDR2020. Tratou-se, efetivamente, de um tremendo e exemplar esforço de comunhão de disponibilidades para trabalhar, em prol da procura de soluções para os problemas da produção de pêssego, cereja e ameixa, com vista o aumento da produtividade das culturas e da competitividade dos respetivos empresários. Se a nossa expectativa se cumprir, e estes cinco projetos forem aprovados, 2017 será certamente um ano marcante para o futuro do setor. Rogério Hilário, presidente do Conselho Empresarial das Beiras e Serra da Estrela CRESCIMENTO, dívida e défice serão os três pilares para o funcionamento da economia portuguesa. Particularmente na região, as expectativas são moderadas de um modo geral para o ano de 2017. Fatores como os custos de contexto e a incerteza nos mercados fazem com que no próximo ano seja aconselhável prudência na maioria dos negócios. A resiliência das gentes da Beira e a sua tenacidade poderão, de certa forma, ultrapassar estes constrangimentos. Assim, considero que 2017 poderá ser de crescimento moderado para as empresas da região, no entanto poderemos ter um conjunto de oportunidades de fatores variáveis que poderão condicionar positivamente a evolução das empresas em setores como a agricultura, o turismo, o agroindustrial e as novas tecnologias. As batalhas quase perdidas poderão ser renovadas em virtude da ambiência estratégica para serem retomadas, de que são exemplo a temática das portagens, a discriminação positiva, a descentralização e o reconhecimento formal das regiões de baixa densidade. Todos estes fatores poderão ser determinantes para o desenvolvimento da própria região região. Termino considerando que o ano de 2017 poderá ser efetivamente um ano de afirmação para todos. E a todos desejo um bom ano.