2 Jan 2017, 23:48h

Sp. Covilhã sem hipóteses de apuramento na Taça da Liga Ao perder em Braga esta segunda-feira por 4-0, o Sporting da Covilhã está fora da "final four" da Taça da Liga, uma vez que já não conseguirá atingir o primeiro lugar do grupo C. Para que tal ainda pudesse acontecer, os serranos teriam de beneficiar de uma conjugação de resultados quase inédita nos três jogos que faltam, incluindo necessariamente uma vitória robusta no terreno do Rio Ave no dia 11. Mas olhando para o "onze" serrano para esta partida em Braga, rapidamente se percebe que Filipe Gouveia tem noção de que não pode lutar em todas as frentes, pois utilizou vários jogadores menos rodados como Diogo Gaspar, Ricardo Bouças, Prince, Pintassilgo ou Luís Pinto. A prioridade passa claramente pelo campeonato da II Liga e pelos oitavos-de-final da Taça de Portugal, onde o Covilhã receber o Vitoria de Guimarães, já no dia 18 deste mês, às 18h30. Por: Filipe Sanches