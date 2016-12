Desporto (JF Diário)

29 Dez 2016, 21:56h

Taça da Liga: Sp. Covilhã empata em casa e Rio Ave lidera O Sporting da Covilhã empatou esta quinta-feira, em casa, na receção ao Marítimo (1-1), numa partida equilibrada da primeira jornada da Taça da Liga, na qual os serranos não foram inferiores (em nada) ao adversário da I Liga. Marcou primeiro o Covilhã, aos 19 minutos, por intermédio de Mike, após assistência de Medarious. Os madeirenses tentaram responder, mas Igor Rodrigues, atento, desviou para canto o remate de Fransérgio (27 minutos). Pouco depois (32), Djousse, na cara do guardião serrano, cabeceou por cima. Os 'leões da serra' podiam ter aumentado a contagem aos 40 minutos, quando uma jogada de entendimento entre Diarra e Harramiz foi travada por uma defesa para canto de Gottardi. Não o conseguiram e foi o Marítimo a igualar o encontro antes do descanso, aos 44 minutos. Servido por Patrick, Djousse, à boca da baliza, só teve de encostar para o fundo das redes. Na segunda parte, o jogo perdeu alguma dinâmica e apenas Ghazaryan e Medarious assustaram os guarda-redes. Neste grupo C da Taça da Liga, o líder é o Rio Ave, que foi ganhar a Braga (1-2). Covilhã e Marítimo partilham a segunda posição, enquanto o último lugar é do Braga, que na próxima segunda-feira recebe de novo os covilhanenses. FICHA Jogo no Estádio José Santos Pinto, na Covilhã. Sporting da Covilhã - Marítimo, 1-1. Ao intervalo: 1-1. Marcadores: 1-0, Mike, 19 minutos. 1-1, Djousse, 44. Sp. Covilhã: Igor Rodrigues, Mike, Zé Pedro, Joel, Ofori, Djikine, Diarra, Chaby (Pintassilgo, 78), Davidson (Gilberto, 85), Medarious (Luís Pinto, 72) e Harramiz. (Suplentes: Hugo Marques, Bouças, Pintassilgo, Gilberto, Prince, Luís Pinto e Ponde). Treinador: Filipe Gouveia. Marítimo: Gottardi, Patrick Vieira, Maurício, Raul Silva, Deyvison (Jean Cléber, 73), Erdem Sem, Alex Soares (Eber Bessa, 79), Fransérgio, Xavier, Ghazaryan e Djousse (Dyego Sousa, 67). (Suplentes: Charles, Coronas, Diney, Carlos Daniel, Jean Cléber, Eber Bessa e Dyego Sousa). Treinador: Daniel Ramos. Árbitro: Tiago Antunes (Coimbra). Ação disciplinar: Cartão amarelo para Djikine (21), Raul (40), Joel (57), Maurício (57), Patrick (61) e Mike (82). Assistência: Cerca de 1.100 espetadores. Por: Filipe Sanches

