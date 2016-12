28 Dez 2016, 15:32h

Obra da Linha da Beira Baixa já foi lançada Tal como anunciado em julho, a modernização da Linha da Beira Baixa no troço que liga a Covilhã à Guarda (encerrado desde 2009) vai mesmo avançar, tendo a obra sido simbolicamente lançada na última terça-feira (dia 27 de dezembro) numa cerimónia presidida pelo ministro do Planeamento e da Infraestruturas, Pedro Marques. A sessão decorreu na Estação Ferroviária da Guarda e Pedro Marques sublinhou que esta intervenção, cujo custo global ronda os 90 milhões de euros, será importante para a competitividade da região e do País ao contribuir “para a redução de custos de transporte ferroviário de mercadorias”. “Essa redução pode ir até 30 por cento, essa é a nossa estimativa, com o aumento da capacidade de transporte, com o aumento de capacidade dos comboios, com a redução do tempo de trajeto”, afirmou, acrescentando que no troço Guarda-Covilhã a velocidade aumentará de 50 quilómetros para os 100 quilómetros por hora, o que também representará “melhores condições do que aquelas que aconteciam há uma década” e com melhor conforto para os passageiros. oinvestimento é feito no âmbito do plano Ferrovia 2020 e, segundo o ministro, é “a maior obra de ferrovia que a Infraestruturas de Portugal (IP) lança em quase uma década em Portugal”. Pedro Marques destacou, ainda, a importância do restabelecimento da ligação ferroviária entre a Guarda e a Covilhã, tendo lembrando ainda a importância em termos internacionais, uma vez que permite a ligação à Linha da Beira Alta. Segundo o governante, esta intervenção ajuda a descongestionar o transporte de mercadorias na Linha do Norte, permite também as intervenções que o Governo pretende desenvolver na Linha da Beira Alta nos próximos anos. A intervenção na Linha da Beira Baixa envolve um investimento global de cerca de quase 90 milhões de euros: 65 milhões de euros para a modernização do troço e mais 23 milhões de euros em estudos, projetos, expropriações e sinalização, entre outras intervenções. Contempla ainda renovação integral e iletrificação dos 36 quilómetros da via entre a Guarda e a Covilhã. Segundo o presidente da IP, António Laranjo, a intervenção também integra, entre outros trabalhos, a reabilitação de seis pontes centenárias, a remodelação de três estações e apeadeiros, a drenagem e estabilização de taludes e a automatização e supressão de passagens de nível. A futura concordância entre as linhas contempla a construção de uma via com 1.500 metros nas proximidades da Guarda, que incluirá um viaduto ferroviário sobre o rio Diz.