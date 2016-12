28 Dez 2016, 15:29h

Sete milhões e meio para alargar Regadio da Cova da Beira Plano Juncker vai ajudar a levar água do Regadio da Cova da Beira a três mil hectares a sul da Gardunha O PROJETO de alargamento do Regadio da Cova da Beira ao lado sul da Gardunha vai ser apoiado com 7,5 milhões de euros no âmbito do Plano Juncker. A notícia foi confirmada pelo presidente da Câmara do Fundão, Paulo Fernandes, que persegue, há anos, o sonho de levar mais água aos terrenos agrícolas das freguesias da Soalheira, Castelo Novo, Atalaia do Campo/ Póvoa de Atalaia, Vale de Prazeres e Orca. A extensão a sul permitirá alargar em cerca de mais 3 mil hectares a área de regadio no concelho do Fundão. Toda a informação na edição semanal.