28 Dez 2016, 15:26h



Vencedores dos prémios JF

Jornalistas da RTP e TSF vencem na categoria para jornalistas profissionais. O prémio dos estudantes viaja para o Porto

AS REPORTAGENS “Tejo, O Rio Perdido”, do_jornalista Jorge Almeida, da RTP, e “Morrer de Velho”, do jornalista Nuno Guedes, da TSF, são as vencedoras ex-aequo do Prémio António Paulouro para jornalistas profissionais. Os jornalistas irão partilhar um prémio de dois mil euros.

A reportagem “Tejo, O Rio Perdido” centra-se nos problemas ecológicos do maior rio da Península Ibérica, estando também patentes os problemas do rio na região da Beira Interior. Segundo a presidente do júri, a jornalista Fernanda Gabriel, “esta reportagem descreve de maneira bem documentada com especialistas dos dois lados da fronteira um rio “perdido” que deveria ser o pulmão dos dois países e uma fonte de rendimento mas que se transformou num rio sujo, morto e uma fonte de poluição”, sendo uma reportagem “muito bem concebida e ilustrada: a música e as imagens, mostram a beleza natural de um rio e a destruição operada pelo homem nalgumas zonas do caudal.”

A reportagem “Morrer de Velho” trata o problema do envelhecimento da população portuguesa, relatado através de retratos pessoais de idosos em vários concelhos da região de Lisboa. O jornalista e escritor Faria Artur, membro do Júri, considera que “Nuno Guedes soube agarrar bem o tema no concernente aos mais idosos e, assim, elaborou o retrato “Morrer de Velho”. Falou com especialistas de organizações ligadas ao sector, que enquadraram a matéria, e ouviu, claro, os idosos nas mais diversificadas situações, com especial destaque para quem não pretende desistir da vida, patenteando até a alegria de viver. Um trabalho concretizado por um homem repleto de sensibilidade, a que se acrescenta uma profunda capacidade de análise jornalística”.

Quanto à distinção para alunos do ensino superior, este ano o júri decidiu atribuir o Prémio, no valor de mil euros, às estudantes da Universidade do Porto Rita Neves Costa e Raquel Bastos, com a reportagem “Bairro do Aleixo: Entre o “querer ficar” e o “querer sair”.

Os prémios serão entregues em janeiro de 2017, mês em que se encerram as comemorações dos 70 anos deste semanário.

Os Prémios de Jornalismo Jornal do Fundão resultam de uma parceria entre o Jornal do Fundão, Universidade da Beira Interior e Câmara Municipal do Fundão.