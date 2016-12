28 Dez 2016, 15:23h

Enchente para "réveillon" acessível a poucas carteiras A Serra da Estrela é um dos locais preferidos para se passar o ano. Para muitos portugueses, entrar em pleno em 2017 só faz sentido aqui. E a lotação dos hotéis da região é a prova disso MUDAM-SE os tempos, mudam-se as vontades. Já dizia o poeta (Camões). E, em boa verdade, em Portugal são cada vez mais os que preferem seguir o exemplo dos franceses, que deram o nome ao ‘Réveillon’. Ou seja, celebram a passagem de ano sentados à mesa. Ceando bem. Bebendo champanhe. Comendo as 12 passas nos últimos segundos do ano velho e, por cada uma, pedindo um desejo para o novo. Desejando (quase sempre) que seja melhor. Toda a informação na edição semanal. Romão Vieira e Catarina Canotilho