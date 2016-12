28 Dez 2016, 15:18h

EDITORIAL



Preconceito e assistencialismo

O PROBLEMA do chamado ‘Interior’ começa logo nas nossas cabeças”, disse, esta semana, ao Público, João Ferrão, coordenador do grupo de investigação Ambiente, Território e Sociedade do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa e ex-secretário de Estado Ordenamento do Território e das Cidades. Adiantou ainda que “se grande parte do Interior deixar de ser pensado – e visto – como Interior remove-se logo uma série de obstáculos.” Estes severos obstáculos são aquilo que se denomina de “preconceito” feito de ideias desfasadas sobre estes territórios. A distante e longínqua província onde os dias passam languidamente, da distante província onde quase tudo falta, aqueles lugares que apenas enchem os ecrãs mediáticos no verão, quando os media acampam para ver as florestas em chamas e as populações em desespero, as imagens estereotipadas de uma ruralidade a marcar passo, como se o tempo tivesse ficado refém dele próprio. Estigmas há muitos e à escolha. De facto, um dos entraves com que o Interior se debate é intangível e, como tal, mais difícil de combater. O preconceito é inibidor porque é difuso, porque está latente nas abordagens que se fazem sobre os territórios e que tantas vezes está dissimulado em discursos fatalistas sobre a irreversibilidade da nossa condição. E, porque, também, condicionaram abordagens políticas que pudessem determinar algo para além do efémero.

Os cruzamentos de opiniões que se fazem longe dos holofotes dos media são, de resto, aqueles que, porventura, melhor avaliarão esta questão, porque serão os mais sinceros. Quantos de nós não ouvimos já que esta condição que se lamenta há décadas é um processo irreversível e que pouco ou nada há a fazer contra tão poderosas dinâmicas? Que não restem dúvidas que esta tese da irreversibilidade do despovoamento e do envelhecimento é, também, eivada deste preconceito sobre os tais territórios onde o tempo passa mais demoradamente. Tal como é a génese da atitude assistencialista com que muitos julgam poder socorrer o Interior em detrimento de uma estratégia concertada que dote o território de condições mínimas que potenciem o seu desenvolvimento. O Interior não necessita de esmolas nem de piedade, mas, sim, de pensamento estratégico. De resto, esta perceção é tão evidente que o Programa Para a Coesão_Territorial, elaborado pela Unidade de Missão e Valorização para o Interior, refere o seguinte: “Há uma clara sensação de que, de uma forma geral, a imagem e as perceções relativas ao Interior de Portugal se encontram muito desajustadas relativamente ao seu real valor, ou seja, de que existe um gap de perceção e um défice de conhecimento sobre a qualidade dos recursos e ofertas destes territórios, das dinâmicas que neles se têm vindo a afirmar, bem como das inúmeras oportunidades que neles poderão ser aproveitadas e potenciadas. Não existe, inclusivamente, uma ideia muito clara sobre o que é e o que representa o Interior de Portugal, antes associações a outras realidades, geralmente bastante redutoras e/ou distorcidas sobre o mesmo”. É rigorosamente isto. Daí que se recomende como uma boa resolução para 2017 uma demorada e paciente visita aos locais de que tantos falam sem conhecer.

Por: Nuno Francisco