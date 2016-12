Desporto (JF Diário)

21 Dez 2016, 22:31h

Sporting da Covilhã consegue um ponto nos Açores O Sporting da Covilhã empatou esta quarta-feira na deslocação aos Açores, no terreno do Santa Clara (1-1), mantendo a décima posição na II Liga. Os serranos estiveram a perder, mas no início da segunda parte Medarious empatou. O próximo jogo dos covilhanenses é no dia 29, na receção ao Marítimo, na primeira jornada da fase de grupos da Taça da Liga. Por: Filipe Sanches

