21 Dez 2016, 16:19h

O que pode ver por estes dias na região INICIATIVAS O maior Madeiro de Portugal já está no adro da vila de PENAMACOR. Faz-se a contagem decrescente para o seu acendimento a 23 de dezembro. O Agrupamento 160 do Corpo Nacional de Escutas de CASTELO BRANCO vai de novo cumprir a tradição e oferecer aos albicastrenses Presépio ao Vivo e Cortejo dos Reis Magos. Mais uma vez o Centro Cívico de Castelo Branco vai conhecer uma animação diferente nos dias 22, 23 e 24 de dezembro, entre as 11 horas e as 18 horas, com a presença dos escuteiros do Agrupamento 160 de Castelo Branco. No próximo dia 7 de janeiro de 2017, a partir das 11 horas, poderá ser visitado, novamente, o Presépio ao Vivo que culminará com o Cortejo dos Reis Magos, entre as 15 horas e as 17 horas. O Cortejo dos Reis Magos irá percorrer a Av. Nuno Álvares, Praça do Município, Alameda e Centro Cívico/Docas. No Serra Shopping na COVILHÃ, momentos com o “Pai Natal”, no dia 23, entre as 15 e as 19 horas e no dia 24, entre as 12 às 14 horas. Haverá ainda os Concertos de Natal – Percussão - do Projeto Plante um Músico, no dia 17, às 15 horas e às 17 e 30, e no dia 18 de dezembro, pelas 16 horas. No dia 23 de dezembro, o Vivactivo, no FUNDÃO, promove a “Christmas Time Mega Aula Vivactivo”, nas suas instalações. Os interessados devem levar um bem alimentar não perecível e vestir uma cor natalícia (branco, verm lho...). “O Judaísmo em Belmonte no tempo da Inquisição” é o título do livro de Jorge Martins, que será apresentado dia 27 de dezembro, às 18 horas, no Museu Judaíco de BELMONTE. A obra, editada pela Âncora Editora, será apresentada por David Augusto Canelo. O festival da Tibórnia vai na décima terceira edição e está outra vez a decorrer em vários restaurantes e pastelarias do concelho do FUNDÃO. O festival decorre integrado na iniciativa “Fundão aqui come-se bem” e pretende promover a recriação de pratos tradicionais aliados a alguma inovação gsatronómica. Até às vésperas do Natal, os interessados podem descobrir novos sabores na maioria dos restaurantes da cidade e de várias freguesias do concelho. Na COVILHÃ há animação de Natal no centro da cidade. Para além dos vários eventos que animam o Pelourinho e as ruas do centro histórico, a autarquia oferece uma hora e meia gratuita a quem estacione nos silos (no edifício do mercado e na Praça do Município) até 7 de janeiro. MÚSICA _ “Árias de um tempo sem tempo” é o espectáculo para crianças que vai “invadir o Mercado Municipal, em CASTELO BRANCO, às 11 horas da manhã, no sábado dia 24. Cantores líricos vão interpretar temas que tocam o coração de todos. O Teatro Clube de Alpedrinha realiza no dia 23 de dezembro, às 22 horas, o tradicional concerto de Natal, que contará com o compositor e pianista Vicente Palma. No apelido carrega o peso da comparação com o pai, Jorge Palma, mas Vicente Palma promete libertar-se da herança sem a recusar. O bilhete custa 10 euros para sócios e 12 euros para não-sócios. Este Natal, a figura pop de Natal, Popota, vai fazer uma digressão por 46 localidades do país e um dos espetáculos realiza-se no Continente do FUNDÃO, no dia 22 de dezembro, a partir das 17 horas. Este tour é motivado pela apresentação do novo single da “Diva”, que dá corpo à campanha de Natal do Continente, e que foi inspirado no tema “Make Up” de Agir. EXPOSIÇÕES Mais uma vez o Museu do Canteiro de ALCAINS assinala a quadra natalícia apresentando presépios de vários colecionadores. Alguns já bem conhecidos do nosso público como o obstetra Francisco Elias e Ana Almeida da New Hand Lab, Covilhã.