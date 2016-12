21 Dez 2016, 16:05h

Câmara da Covilhã aprova amanhã redução do preço da água O PRESIDENTE da Câmara, Vítor Pereira, vai levar às reuniões do executivo Municipal e da Assembleia Municipal (AM), agendadas para amanhã, 23, de manhã e à tarde, uma proposta de redução do tarifário da água, soube o Jornal do Fundão. Segundo informações apuradas pelo nosso Jornal, a proposta de tarifário que já foi disponibilizada ao executivo e deputados Municipais, para apreciação e votação, esta sexta-feira, contempla a redução dos custos da fatura de água dos covilhanenses na componente de água e resíduos. Mais informação na edição semanal. Por: Romão Vieira