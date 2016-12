21 Dez 2016, 16:01h

PS e PSD voltam a trocar críticas motivadas pelo chumbo do TC Socialistas dizem que o processo parece “uma tragédia em três atos”. PSD respondeu, comparando intervenção do PS à de um aluno trapalhão O CHUMBO do Tribunal de Contas (TC) para a contração de um empréstimo que devia reduzir os juros pagos pela Câmara do Fundão voltou a estar na origem da troca de críticas entre PS e PSD, desta vez durante a Assembleia Municipal (AM) realizada na terça-feira. O assunto começou por ser abordado por Ana Leonor do PS que comparou o processo a uma “espécie de tragédia em três atos”, o último “trágico-cómico”. Toda a informação na edição semanal. Por: Catarina Canotilho