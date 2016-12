21 Dez 2016, 15:57h

Amigos ajudam a celebrar o Natal fora de casa Famílias do mundo inteiro, com seus costumes e tradições comemoram o Natal de diferentes maneiras. De acordo com a Universidade da Beira Interior, no ano passado cerca de cem estudantes participaram de uma tradicional ceia portuguesa JOANNA Kulczycka, 21 anos, está a tirar na UBI o curso de Engenharia Aeronáutica. A estudante de Erasmus é natural de Rzeszów e conta que o Natal na Polónia tem uma importância muito grande. No dia 24 é feito um jejum até o fim da festa da vigília, onde esperam pela aparição da primeira estrela no céu para dar início à ceia, com a quebra do opłatek, uma espécie de pão que é dividido por todos na mesa. A ceia polaca tem tradicionalmente 12 pratos. O mais importante inclui carpa frita e barszcz (sopa de beterraba) com uszka (ravioli). Na mesa há sempre um lugar vazio, que representa a presença de Jesus Cristo e um lugar para aqueles que não têm o que comer. Após a ceia, a família faz a troca de presentes e cantam ao redor da árvore de Natal. A véspera de Natal termina com a Pasterka, a missa da meia-noite na igreja local. A tradição celebra ainda a chegada dos Três Reis Magos a Belém. Para a estudante, o Natal é mágico e significa união e família. Esse ano, pela primeira vez longe de casa, Joanna sente-se incompleta sem a sua família, mas com alguns amigos polacos irá celebrar a quadra da melhor maneira possível. Toda a reportagem na edição semanal. Kattyane Costa