21 Dez 2016, 15:52h

Rafael, o menino de Dornelas. O triunfo da força de vontade Há 23 anos o JF deu a conhecer a história de Rafael, o menino de Dornelas que nasceu sem um braço e sem as pernas. Duas décadas depois fomos ver onde anda e o que faz este “menino” herói RAFAEL, o menino de Dornelas que nasceu em 1992 sem o braço esquerdo e as duas pernas (deficiências que não foram detetadas nas ecografias feitas porque o ecógrafo tinha defeito) e que o JF trouxe à luz do dia em 1994, tem hoje 23 anos. Quando todos pensavam que o menino de Dornelas estaria condenado enganaram-se. Rafael Ramos cresceu com a deficiência que lhe roubou uma infância normal mas não lhe roubou a vida nem a vontade de sorrir. Rafael não desistiu. É um sobrevivente. Um herói que soube adaptar-se às dificuldades e hoje tenta fazer uma vida o mais normal possível. Trabalha na Câmara Municipal da Lousã como administrativo na Biblioteca Municipal. Toda a reportagem na edição semanal. Pedro Silveira