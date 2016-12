21 Dez 2016, 15:47h

EDITORIAL



As realidades que os rankings escondem

OS RANKINGS são uma forma aparentemente límpida de instituir uma realidade definitiva sobre estatutos._Todas as complexidades a montante desaguam numa imensa foz que hierarquiza condições, dando-nos a tradução de realidades aquilatadas à milésima que ditam o sucesso e o fracasso; a glória e a mediocridade. Um dos exemplos recorrentes com que lidamos são os famosos indicadores sociais e económicos que colocam sistematicamente o Interior no fundo da tabela. Seja no rendimento per capita, seja na demografia, seja no dinamismo económico, a escolha é vasta e os resultados previsíveis. O que, naturalmente, escapa às malhas destes rankings são as causas que nos colocam no fundo das tabelas. E quando não se sabe, nem se quer saber, a ladainha “dos custos da Interioridade” serve perfeitamente para abafar a má consciência. São profundas desigualdades que só podem ditar resultados díspares; mas o que estes rankings traduzem é uma linearidade matemática que estratifica uma hierarquia que todos apreciam, pois é descendente direta de uma rigorosa objetividade, sendo de fácil compreensão._Os primeiros são os primeiros e os últimos são os últimos. É a matemática que assim o diz.

O “ranking das escolas” volta a pôr o dedo nesta ferida. A dicotomia “privado/público” e “Litoral/Interior” vem mais uma vez à tona. Os primeiros lugares são ocupados por instituições de ensino privado, onde os alunos conseguiram as melhores classificações nos exames nacionais. Nas “piores” escolas do país estão algumas do Interior, em zonas marcadamente rurais, de periferias de grandes cidades e quase todas elas são do ensino público. Primeiro, o que estas tabelas inferem não é um absurdo “melhores” escolas versus “piores” escolas do país, mas as escolas cujos alunos obtiveram melhor média nos exames nacionais. A questão evidente é: como é que alguém se atreve, sequer, a classificar o trabalho de uma escola, quando a base social e económica onde elas trabalham é distinta? Como é que se pode atirar todas as escolas para o mesmo caldeirão avaliativo, quando sabemos – ou deveria saber-se – que o contexto económico, o grau de escolaridade e de rendimento dos pais, o acesso facilitado a centros de conhecimento e saber, são absolutamente determinantes para o sucesso escolar? Como é possível ordenar escolas implementadas em áreas problemáticas, com casos em que cerca de dois terços dos alunos são beneficiários da Ação_Social Escolar com outras que se podem dar ao luxo de “escolher” os alunos? O paradigma de escola pública é o de tentar garantir o acesso universal à educação, independentemente de todos os constrangimentos económicos e sociais que proliferam para além dos muros das escolas. O problema é que esses constrangimentos não ficam do lado de fora do gradeamento: acompanham e influenciam o percurso escolar de cada um. O maniqueísmo das escolas intrinsecamente boas e más é ridículo. Há contextos diferenciados que têm que ser levados em conta. Daí que o atual ministro da Educação tenha introduzido um novo fator avaliativo, que tem em conta o contexto de atuação das escolas. Uma evidência que ranking algum poderá omitir. E nós, na Beira Interior, já sabemos, há muito, as duras realidades que estes escondem.

Por: Nuno Francisco