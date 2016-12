Desporto (JF Diário)

20 Dez 2016, 15:09h

Sp. Covilhã recebe V. Guimarães na Taça de Portugal O Sp. Covilhã vai receber o Vitória de Guimarães nos quartos-de-final da Taça de Portugal em futebol, de acordo com o sorteio realizado esta tarde em Lisboa. Os outros jogos: Benfica-Leixões Chaves-Sporting Estoril-Académica Se vencer os vimaranenses, o Sp. Covilhã medirá forças depois nas meias-finais (a duas mãos) com o vencedor do encontro entre Chaves e Sporting. Os jogos dos quartos-de-final da Taça de Portugal disputam-se a 17, 18 ou 19 de janeiro (consoante acordo dos clubes), sendo que também já há data para as meias-finais: 1 de março (primeira mão) e 4 de abril (segunda mão). Por: Filipe Sanches

