18 Dez 2016, 22:39h

Jogo entre Sernache e Benfica C. Branco não chegou ao fim O dérbi deste domingo entre Vitória de Sernache e Benfica e Castelo Branco, da Série E do Campeonato de Portugal, não chegou ao fim do tempo regulamentar, por falta de jogadores da equipa da casa. Depois de três expulsões na primeira parte, os homens de Sernache esgotaram as substituições, no segundo tempo houve uma lesão que obrigou um atleta a sair e depois o árbitro Nuno Roque expulsou mais um jogador local. Apenas com seis elementos disponíveis, o Sernache não podia continuar em campo e, de acordo com os regulamentos, o juiz de Coimbra deu o encontro por terminador por volta dos 70 minutos. Os encarnados venciam pela margem mínima (0-1), mas agora terão direito a um triunfo mais robusto (0-3). Na próxima quarta-feira vão acertar calendário com a visita à Naval e em caso de vitória saltam para o segundo lugar, ultrapassando o Sertanense e a U. Leiria, que este domingo empataram entre si na Sertã (1-1). A outra equipa da região nesta série, o Oleiros, goleou a naval por 5-3 e subiu ao oitavo lugar. Na Série D, o Gouveia bateu a Anadia (2-1) e segue em sexto. ------------------------- Em Castelo Branco houve Taça de Honra, jornada 4: Série A: Idanhense 4 – Pedrógão 2 Académico Fundão 2 – Atalaia Campo 3 AD Estação 2 – UD Belmonte 1 Estão nos dois lugares de apuramento: Idanhense (12 pontos) e Atalaia do Campo (7 pontos) Série B: Alcains 4 – Proença-a-Nova 2 Águias Moradal 6 – IPCB 0 Folgou: Vila Velha Ródão Estão nos dois lugares de apuramento: Alcains (12 pontos) e Águias do Moradal (6 pontos) Por: Filipe Sanches