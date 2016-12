Desporto (JF Diário)

18 Dez 2016, 22:33h

Sp. Covilhã derrota Leixões e salta para décimo Um golo de Davidson, de grande penalidade, permitiu ao Sp. Covilhã derrotar (1-0) este domingo o Leixões e dar mais um salto na tabela classificativa da II Liga, ocupando agora a décima posição, com os mesmos pontos (25) do nono classificado, o Sporting B. O único golo do encontro aconteceu aos 74 minutos, num penálti a castigar falta na área sobre Medarious. Os covilhanenses voltam a jogar já na quarta-feira, nos Açores, frente ao Santa Clara. Por: Filipe Sanches

