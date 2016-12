18 Dez 2016, 22:24h

Desportiva do Fundão vai estar presente na Taça da Liga de futsal Apesar de várias equipas ainda terem um jogo por fazer, a Desportiva do Fundão já assegurou uma posição entre os oito primeiros da I Divisão Nacional de futsal no final da primeira volta, garantindo assim a presença na Taça da Liga, a realizar no início de 2017. Os fundanenses até perderam este sábado na visita ao Sp. Braga (3-1, golo de Yulian), mas a conjugação de resultados permite-lhes manter a sexta posição. Na pior das hipóteses, a Desportiva (já com os 13 jogos realizados) poderá cair um ou dois lugares na última jornada, agendada para os últimos dias do ano. Neste fim de semana, o Boa Esperança foi eliminado da Taça de Portugal, em casa, frente ao Portimonense (1-3). Por: Filipe Sanches