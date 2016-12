16 Dez 2016, 16:09h



O novo homem débil

O NOVO homem está convencido de que pode triunfar sozinho. Que o sucesso dependerá apenas da sua vontade em “bater punho” e sair da “zona de conforto”. A cada instante lhe dizem que também ele pode ser um “self made men” e juntar-se à vasta comunidade de visionários, colaboradores criativos, youtubers, bloggers ou gamers de sucesso. Tudo à distância de um clique ou de uma ideia “out of the box”. Porque pensar “in the box” é tão “has-been” que mete dó. Não lhe faltam os messias desta nova ordem mundial, nas “aulas” de empreendedorismo para crianças, nas “academias de código” ou na proliferação de incubadoras de “start ups”, esse mito económico do novo liberalismo tecnológico. É quase zero a probabilidade de se converterem numa multinacional global. Cerca de 90% delas fracassa nos dois primeiros anos, diz a Forbes. Mas não a dele. Cambada de Velhos do Restelo.

Que sejam milhões de jovens, e outros menos jovens (empreendedores à força de mais nada), a aguardar que o mundo lhes dê a atenção que os resgatará do anonimato de uma miríade de outros iguais, é coisa que não o assusta. Nem a precarização inerente a estes trabalhadores “independentes”. Se de súbito os outros se vêem transformados em “self made loosers” é só porque lhes faltou dedicação. A mesma que nele transborda.

Esta fé cega na obtenção do sucesso vai de encontro a uma certa ligeireza de que nos fala Gilles Lipovetsky no seu mais recente livro. Uma ligeireza que tudo impregna. A política, a comunicação social, a cultura, as relações laborais e mesmo o sexo e o ócio. Fazendo com que esta sociedade, que é cada vez mais a do indivíduo, seja também a de um indivíduo progressivamente mais débil.

Um novo homem débil que dispensa o colectivo, porque foi ensinado a repudiá-lo e a vê-lo como entrave ao seu sucesso individual. Lida com o outro numa permanente relação de concorrência (saudável, dizem-lhe). Mesmo quando há cooperação, esta subsiste apenas enquanto instrumento e nunca como fim em si mesma. Parecerá contraditório em plena época global, onde tudo está conectado e se produz e fala para o mundo inteiro. Mas, tirando as excepções, que sempre as há, falamos de bolhas individuais que apenas tocam o outro ao de leve. Demasiados outros para ultrapassar o nível da ligeireza.

Este é um indivíduo que já não possui a experiência do colectivo e que, por isso mesmo, tem dificuldade em convocá-la. Desconfia dela. Abdicou mesmo de estar protegido por convenções colectivas, como no trabalho, onde se contrata e subcontrata em rede, delegando a responsabilidade nesse CEO a título individual de uma qualquer start-up (de nome inglês para o mercado internacional, mesmo sem ter conquistado o bairro) que ainda não foi adquirida pela Amazon ou pela Apple, mas que há-de ser.

Este é o representante de um novo modelo civilizacional, fundado sobre a mercantilização integral da vida, onde tudo é suposto estar conectado com o objectivo de obter lucro do mais ínfimo dos nossos gestos. Desde a app para acompanhar ao pormenor o ciclo menstrual ou a qualidade dos nossos beijos, passando pelos electrodomésticos que nos perseguem e nos dizem o que comer e beber, até aos automóveis que conduzem e atropelam sozinhos. O novo homem está convencido de que tudo isto é realmente uma boa ideia. Não o assusta ter os gestos e os gostos em permanente acompanhamento (para seu conforto, dizem-lhe), delegando a angústia da decisão num qualquer algoritmo, qual máquina de prescrever infalível, que filtra uma representação do mundo que passa a ser a nossa. Igual a todas as outras, mas convencidos de que é única. Ao invés de se constituir como um mapa, a tecnologia arrisca transformar-se na pior das prisões, aquela da qual não temos consciência. Platão disse-o e há uma versão high-tech no Matrix, mas Platão não é Steve Jobs e o novo homem não sabe quem é. Embarca de livre vontade no processo de aniquilação da autonomia e não se rala.

Abdicar da segurança do colectivo em nome de pouco mais do que uma promessa implica também a desmobilização cívica. Vive emoções intensas e breves, em catadupa, sem tempo para reflectir, num esvaziar controlado do seu descontentamento. Abandonou um compromisso activo e a longo-prazo em troca de efémeras e pouco mais que simbólicas manifestações patrióticas e solidárias, a maioria das vezes esgotando-se na alteração da cor do perfil nas redes sociais ou na partilha/replicação de uma imagem (sempre sugerida não se sabe bem por quem, mas que se vai alastrando enquanto pobre substituto catártico). A indignação condicionada a um desabafo numa caixa de comentários, junto a outros 500, que ninguém lê, ou apenas o tipo que comenta a seguir e com quem se envolve numa acesa troca de insultos. Como se a sua felicidade dependesse da opinião do “diaspiloto72”.

Claro que também desconfia dos políticos. De todos, para não ferir susceptibilidades. Muda o disco e toca o mesmo. Quer é saber da sua vidinha e o resto que se lixe, mas com outras letras. A política não lhe diz nada e há muito que desligou. Até alguém lhe acenar com uma novidade, que o não é, antes a repetição negra da História, e se deixa ir, descobrindo o real rosto da sereia quando já é demasiado tarde.

Sheldon S. Wolin, pensador político estado-unidense, chama a este comportamento “totalitarismo invertido”, um fenómeno que, ao contrário do totalitarismo clássico, não nasce de uma ruptura, mas de uma evolução dirigida. O seu objectivo é a desmobilização das massas face ao poder até as reduzir a um “estado infantil” (já dizia Tocqueville), em que o papel da cidadania se esvai até não restar mais que o exercício de voto no dia das eleições. Quando resta. Num futuro próximo terá por certo à disposição, por uns módicos 0,99 euros, uma prática e eficaz app que votará por ele. Melhor que ele, pois que o algoritmo tem presente todo o seu histórico e sabe bem qual o candidato que melhor lhe convém.

A neutralização da cidadania é a base desta nova e deturpada forma de democracia. Ocorre sem resistência, numa colonização pacífica. Uma democracia feita sem cidadãos, apenas indivíduos de olhos postos no seu sucesso e perdidos na ilusão de uma suposta democracia directa das redes sociais. O novo indivíduo débil caminha de peito cheio e nariz levantado de volta à caverna. Não se importa e tem orgulho nisso.

Miguel Cardoso