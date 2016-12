16 Dez 2016, 15:25h



O IC31 que tanto nos negam

O IC31 é uma rodovia que permitiria ligar Alcains, partindo da A23, até à fronteira de Monfortinho com Espanha. A estrada EX-A1 é hoje uma autovia espanhola que liga esta fronteira a Madrid em cerca de 3 horas. Com a construção do IC31 ficaríamos com uma ligação de autoestrada para Madrid em 3,5 horas. Toda a região servida pela autoestrada A23 ficaria a funcionar como um Hub entre Lisboa e Madrid. Em lugar de “interior” passaríamos a designar este aqui de território do “meio”. Pois ficaria a meio caminho entre as duas grandes capitais da península. O efeito desta ligação sobre a economia regional seria extraordinário.

Recentemente, o ministro Pedro Marques declarou “com realismo tenho de dizer às pessoas que um investimento dessa natureza (IC31) não se pode fazer sem apoio dos fundos comunitários. Não temos recursos nacionais que nos permitam fazer um investimento dessa natureza”. Trata-se, afinal, de 56km de autoestrada entre Alcains e a fronteira de Monfortinho, a custos padrão estima-se que será um investimento de 250 milhões de euros.

Por falta de 250 milhões de euros continuará todo o eixo servido pela A23 a ver o desenvolvimento fugir-lhe perante os dedos. Como este investimento não foi previsto, no plano de investimentos deste quadro comunitário de apoio, parece que não há nada a fazer.

Entretanto, a Câmara Municipal de Lisboa usa o Plano Juncker para pedir emprestados 250 milhões de euros do Banco Europeu de Investimentos. Com esse dinheiro Lisboa irá desenvolver um extenso conjunto de obras públicas. Falta dizer que o plano Juncker, lançado pela Comissão Europeia para dinamizar a economia, é uma oportunidade para obter empréstimos que alavanquem o investimento público e privado nos vários países da UE. Segundo o Presidente Fernando Medina a candidatura ao Plano Juncker foi uma das formas de contornar o facto de a cidade estar “praticamente fora dos fundos comunitários”. Falta dizer que Lisboa tem restrições nos fundos europeus por já estar nas regiões mais desenvolvidas do país. Não devemos confundir o Plano Juncker, baseado em empréstimos em condições extremamente favoráveis, com os fundos europeus do PT2020. Este mecanismo pode ser usado para financiar o IC31.

Quando se fala em investimento há sempre que definir prioridades. Como é normal o dinheiro não chega para tudo, a verdadeira arte está em saber escolher os melhores investimentos. Escolher fazer grandes obras caprichosas no centro de Lisboa, em lugar de desenvolver toda a faixa do país servida pela A23, é uma questão de opção.

Enquanto o tempo passa vão-nos servindo migalhas. Uma dessas migalhas, talvez uma das mais brilhantes, foi apresentada na proposta de Orçamento do Estado para 2016. Trata-se de aplicar uma taxa reduzida de IRC a empresas PME com atividade principal no interior. Parece, evidentemente, uma medida justa. Mas logo o texto do Orçamento de Estado corrige “só para os primeiros 15 mil euros de matéria coletável”. Não duvidamos que para microempresas do interior isto pode ser um benefício significativo, um balão de oxigénio. Mas duvidamos bastante que tal valor represente algo de significativo para PMEs com maior dinâmica. É com valores desta ordem de grandeza que pretendem atrair empresas para este território? No fundo vão mantendo o doente ligado à máquina, não o deixam morrer, mas também não o deixam ficar bom. O problema é que um dia distraem-se, e o doente aparece morto.

Há uma expressão bem portuguesa para esta visão das coisas “para quem é, bacalhau basta”, uma expressão de desprezo, que indica que, para uma região sem importância, qualquer coisa serve. É através destas pequeninas coisas que identificamos verdades escondidas, à vista de todos.

José Páscoa