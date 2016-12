16 Dez 2016, 15:22h

Uma banda cheia de alma A BANDA da Covilhã está em festa. Ela celebra o seu 72º aniversário, depois da sua reorganização em 1944. Porém, ela já existia em 1870, ano da sua fundação. Fui ao número 5 da Avenida Heitor Pinto visitar a sede desta associação e o que vi deixou-me agradavelmente maravilhado. E cheio de nostalgia por um tempo em que o meu amor pela leitura me levava aí, nos princípios dos anos sessenta do século passado, ler aos doze anos os clássicos portugueses e outros escritores universais. Ainda me lembro de ter descoberto, nesses espaços silenciosos de lombadas e vidros, a literatura brasileira. Recordo por exemplo, “ O Encontro Marcado” de Fernando Sabino, uma descoberta sensacional. Na realidade, era neste lugar onde o frio do Inverno não entrava que existia a Biblioteca Municipal. E mais exactamente onde hoje funciona , sem televisão e sem fumo, a Biblioteca Café-Concert, o ex-libris da Banda, o melhor local da Covilhã para encontrar um amigo e conversar longamente , bebericando um whisky ou um chá verde. Este espaço acolhedor, com as suas estantes envidraçadas cheias de livros e com um piano negro ao fundo da sala, é um verdadeiro oásis na cidade. Abriu-me as portas o professor Eduardo Cavaco, o grande impulsionador do desenvolvimento artístico e transformação deste edifício histórico que foi, no princípio, uma Escola Pública , com duas salas separadas, uma para os rapazes e outra para as raparigas, dois pátios interiores e duas torres sineiras. Em 1916, converteu-se em Biblioteca Municipal, e depois de outras utilidades, foi ocupado pela Banda da Covilhã que com subsídios da RUDE, da autarquia e com receitas próprias conseguiu fazer obras no valor de 320 mil euros. Esta nova sede, inaugurada no ano passado, está belíssima. Logo à entrada, a todo o comprimento da parede ,uma fotografia antiga de 1935, representando o Grupo Musical Covilhanense que integrou a Banda, com os seus músicos engravatados, de bonés e ares sérios, olha o visitante com uma floresta de tubas, clarinetes, tambores. Ainda no átrio, funcionam sete candeeiros que representam as sete notas da escala musical, uma criação original de Paulo Runa. À direita, há um auditório, um magnífico espaço alto e com caibros aparentes, com estantes envidraçadas cheias de livros doados à associação. Era aqui que outrora funcionava a Biblioteca da Gulbenkian. Hoje é uma área apropriada para récitas, lançamentos de livros, reuniões culturais ou políticas. O Bloco de Esquerda, recentemente, alugou o auditório para fazer uma reunião. No 1º andar vi três salas de formação artística, denominadas simbolicamente sala Bach, sala Beethoven e sala Mozart. Voltámos ao rés-do-chão e vi a sala Vivaldi ( onde os sócios jogam às cartas, vêem televisão ou lêem os jornais) , um estúdio individual e um pátio para convívio dos músicos. Daqui, e subindo uma escadaria, acedemos ao Pavilhão da Música, um grande espaço em obras com perto de 200 metros quadrados, com uma decoração original ( forrado a papel barroco e com portas e janelas coladas ao resto das paredes ) e que terá a sua conclusão em 2017. Servirá para ensaios e outras actividades culturais e musicais. Todo este conjunto representa hoje a sede de uma associação que desenvolve um trabalho pedagógico musical notável e que é uma horta de futuros grandes músicos ao mesmo tempo que sociabiliza e dá noções de cidadania a jovens ainda em desenvolvimento ético e humano. É de realçar o facto de que a Banda se autofinancia, organizando eventos, alugando espaços próprios, recebendo as contribuições dos sócios ou o aluguer do Café- Concert. Esta instituição de utilidade pública merece tudo e os covilhanenses devem orgulhar-se dela. No apogeu deste aniversário, assisti no sábado dia 3 ao concerto de gala no Teatro Municipal. Chovia a cântaros, mas o público ocorreu em grande número. E ainda bem pois foi uma noite melodiosa, memorável.Com músicos jovens e ainda com 17 novos músicos que fizeram a sua entrada, esta banda surpreende pela sua qualidade harmoniosamente coesa. Para além desta juventude cheia de alma, a noite teve ainda mais momentos altos. Pedro Jacinto, um miúdo frágil de sete anos cativou-nos , em solo, com o seu clarinete. E o tenor Carlos Cardoso, também uma presença magra e seca, deslumbrou-nos com a sua voz poderosa e mágica. Cantando vários extractos de óperas de Verdi, Puccini, etc, este grande talento que tem trabalhado em Itália com o Teatro alla Scala de Milão, estudou na Covilhã na Escola Profissional de Música da Beira Interior. Electrizou o público com a sua voz grandiosa e quando cantou “ Granada”, a ária tão conhecida de Agustin Lara, toda a gente ficou rendida. A bela prestação desta banda tão singular porque jovem foi também conseguida porque as batutas dos seus dois maestros, Simão Francisco e Paulo Mota, não falharam. No final, o professor Cavaco agradeceu a vinda de um público tão numeroso e lembrou as dificuldades financeiras quotidianas da associação, sem dinheiro actualmente para comprar um fagote, dois clarinetes e duas tubas. Obrigado, professor Cavaco! O seu dinamismo transfigurou esta cidade, que hoje pode ser considerada uma urbe com grande potencial musical. A sua obra vê-se e ainda por cima trabalha para o futuro. Viva a Banda da Covilhã! Manuel da Silva Ramos