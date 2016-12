16 Dez 2016, 15:20h



O senhor Miguel Costa

HÁ UMAS décadas as lojas que havia em Portugal eram, na sua grande maioria, dos portugueses. Hoje, muitas delas não se sabe bem de quem são. A globalização abocanhou o comércio nacional e, quando compramos qualquer coisa, o nosso dinheiro, por vezes, eleva-se no ar e fica às voltas em redor do planeta, como se fosse um satélite. É capaz de ir aterrar finalmente no Bangladesh, na China ou no Vietname, na Alemanha, na França ou em Espanha. Foi assim que, pouco a pouco, começou a rarear a figura caraterística do comerciante lusitano.

Na Covilhã, quando eu cá cheguei, em 2002, ainda havia muitas lojas com gente da terra ao leme. Depois deu-se o grande desembarque do centro comercial, o Serra Shopping: um belo cavalo de Troia, que, todos contentes, trouxemos para dentro da cidade. Dele saíram, em massa, os soldados do comércio global – e os estabelecimentos dos lojistas antigos foram morrendo, devagar, como uma vela que se apaga, deixando no centro da Covilhã um triste réquiem de montras despidas, desoladas, com cartazes de aluguer ou venda que nos fazem pensar nas lápides de um cemitério.

Uma das últimas a fechar foi a “Via Nobel”, ao pé da Igreja do Sagrado Coração de Jesus. Era um estabelecimento de roupa de homem. Eu gostava dele pela qualidade do que vendia, mas sobretudo pela pessoa que atendia ao balcão: o Senhor Miguel. A sua sóbria gentileza era de tal modo delicada que, mal púnhamos o pé naquele comércio, nos sentíamos como se tivéssemos acabado de chegar a uma elegante receção diplomática numa nobre embaixada da capital. O comércio também é um modo de estar na vida: uma filosofia. E o Senhor Miguel sabia-a toda, como se fosse um Platão de vender roupa de cavalheiro.

Ninguém como o Senhor Miguel para pegar numa fita métrica e, com gestos voados, nos explicar a arquitetura do nosso corpo. Ninguém como ele para propor arranjos que transformavam um fato, um casaco, num poema perfeito, com os versos todos bem medidos e a rimarem. Quando nos falava de tecidos e padrões, deixava-nos encantados com os variados horizontes da moda masculina. O próprio Senhor Miguel vestia impecavelmente: embora fosse um empregado, guiava aquela loja com a distinção do comandante de um navio.

Agora a “Via Nobel” é mais uma montra empapelada no centro da Covilhã. Mais um vazio. E eu fiz questão de escrever este artigo como uma dupla homenagem. Por um lado, ao comércio tradicional, que algumas pessoas desprezam – sem se lembrarem de que ele faz parte da musculatura nacional. São as lojas de uma cidade que a transformam todos os dias numa árvore de Natal. Se comprarmos sistematicamente pela Internet, ficaremos, com o tempo, rodeados por um deserto. Por outro lado, este texto é um modo de dizer o quanto admiro os empregados das lojas que fazem bem o seu trabalho. Pessoas como o Senhor Miguel Costa: gente que torna o mundo mais suave, mais agradável, e nos faz pensar que certos portugueses têm a elegância inscrita no seu código genético.

Gabriel Magalhães