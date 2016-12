16 Dez 2016, 15:16h



Dicionário de um polícia anónimo

OS DICIONÁRIOS são velhíssimos. Sabe-se, por exemplo, que gregos e romanos, no século I d.C., os utilizavam já para elucidação de dúvidas relativas ao significado de palavras e de conceitos. Monges, no final da Idade Média, começam a ordenar alfabeticamente os vocábulos para facilidade de consulta. O aparecimento da Imprensa, no século XV, dissemina o seu uso. Todavia, os primeiros dicionários europeus, consagrados a uma língua viva, só aparecerão no século XVII. Aperfeiçoaram-se, ao longo dos tempos. Com o aparecimento da web tornaram-se menos frequentes as edições impressas. Porém, a exatidão que a autoria de peritos certifica, continua a salvaguardar a publicação em papel. Obras que funcionam como guardadoras de palavras e conceitos, contam com o saber de lexicógrafos e de outros especialistas, zeladores da língua. Atualmente há dicionários que acolhem palavras do universo juvenil, de mundos marginais que se cruzam com vocábulos caídos em desuso... Lembramos, de repente: quem se recorda que “dar uma coroa” significava oferecer cinco tostões? E o “Salazar, objeto de cozinha”, o rapador, para não desperdiçar massa, ou alimento… até quando manterá o nome? Quem fica “enfastiado”, nos dias que correm? Quando era que se chamava aos técnicos de limpeza, “varredores e almeidas”? Que faziam os ardinas? Quem elogia uma jovem dizendo que é “asadinha”? Que significa ter “carinha de Lélé”?

Vem isto a propósito da surpresa que causou a leitura da Monografia da Polícia de Segurança Pública, da Guarda, que finaliza com um dicionário elaborado por um agente de autoridade, na primeira metade do século XX. Os significados inventados revelam outros tempos, outros entendimentos. Aproximam-se do aforismo… Identificando-se o autor como polícia anónimo, as expectativas, quando o abri, confesso, eram fracas. As ideias que formulava, sobre um agente da autoridade, traziam colados rótulos em que o estereótipo, o padrão pobre, a formatação pontificavam. Postura redutora, já se vê. A etiqueta aplica-se, o juízo está feito. Ora, nos anos 30 do século XX, um polícia oferecia ali, de mão beijada, um novo lado da profissão. Como os outros, passava longas horas só, fechado na esquadra, a aguardar acontecimentos que era melhor não existirem… e as lições de filosofia ad hoc, surgiram? Ancoradas na sabedoria de vida, as máximas que escolheu e registou mostram felicidades e infelicidades, paraísos que se tornam infernos... o quotidiano. As definições que cria, no livro, estão organizadas alfabeticamente; traduzem regras para bem viver, esboçam uma terapia contra a doença do pessimismo, da autocompaixão. Aqui e ali perpassa um humor tão sábio…! Da seleção efetuada, por temas, resultou:

No âmbito profissional: Calabouço – Calmante eficaz para a bílis e o mau génio.// Chefe – Dona de casa com alma de sogra.// Comandante – Refletor que ilumina as nossas acções. (Era bom o chefe ou a reverência impunha-se não fosse o diabo tecê-las?) // Esquadra – Palco onde se exibem as cenas mais exóticas. // Graduados – Patrões que foram operários e sabem puxar pelo “côco” //. Ideal – Estrela que o Polícia traz sempre consigo e nunca lhe deita a luva.// Lágrimas – Instrumento que o Polícia também sabe tocar. // Polícia – Pastor que mete nos eixos o gado que tresmalha.

O sentimento do amor, nas várias etapas, mereceu esta análise: Amor – Gota de éter que se evapora mais depressa do que se puxa pelo cassetete. // Beijos – Bebida agradável que não mata a sede e que o guarda nunca prova. // Namoro – Feira de amostras de produtos exóticos que se observa de noite e rende mais quando às escuras.// Casamento – Esparrela que caça todas as aves e polícias também. // // Lua-de-Mel – Relâmpago que não alumia a Polícia. // Separação – Ferimento que sangra sempre e não podemos autuar.// Ciúme – Caldeira a vapor que só produz barulho e fretes para a polícia. // Divórcio – Términus de uma fita de cinema em que a polícia também entra à borla. // Viuvez – Saída airosa dum calabouço.

Outros temas: Bondade – Arma que já não se usa. // Ira – Planta que no campo policial só dá frutos amargos. // Miséria – Achado que a Polícia tem mais garantido que o pão do almoço.// Morte – Único engenho que resolve os incidentes mais depressa do que a Polícia.// Saudade – Fogo sem chama e que pode apagar-se sem a intervenção dos bombeiros e da Polícia. // Vaidade – Arma de que o público se faz sempre acompanhar. // Velhice – Presente desagradável que saboreamos depois da reforma.

Em suma, um polícia anónimo apodera-se da palavra, coleciona uma a uma, reúne-as, e com saber constrói uma ideia-outra de agente de autoridade. Descobriu a fórmula de acelerar o tempo, em longas horas de espera… E semeou sorrisos, fantasia, sensibilidade, imaginação... com luz e graça.

Maria Antonieta Garcia