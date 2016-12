15 Dez 2016, 12:51h

Desportiva do Fundão com presença na Taça da Liga quase garantida A Desportiva do Fundão derrotou, na noite desta quarta-feira, o Burinhosa por 6-3, em jogo antecipado da 13.ª jornada da I Divisão Nacional de futsal, subindo ao sexto lugar e assegurando praticamente a presença na Taça da Liga. Apuram-se para essa prova os oito primeiros no final da primeira volta do campeonato, pelo que essa meta está quase garantida. Apenas os Leões de Porto Salvo poderão ameaçar, caso vençam os dois jogos que ainda vão realizar e o Fundão não faça qualquer ponto no último encontro. Esse derradeiro encontro para os fundanenses é já no próximo domingo, com a visita ao Sp. Braga, terceiro classificado. Frente ao Burinhosa, o Fundão ainda esteve a perder duas vezes, mas nos últimos dez minutos não deu hipóteses. Os golos da equipa foram assinados por Erick Mendonça (dois), Danny (dois), Teka e Couto. Por: Filipe Sanches