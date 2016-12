14 Dez 2016, 21:59h

Sporting da Covilhã foi a Braga eliminar o detentor da Taça de Portugal O Sporting da Covilhã foi a Braga eliminar esta quarta-feira o detentor da Taça de Portugal (1-2), com uma exibição fantástica. Veja o filme do jogo. Treinador do Covilhã, Filipe Gouveia: " Não é fácil chegar aqui, sofrer um golo como um soco no estômago e depois ter esta reação fantástica, dar a volta com bom futebol, não foi em transições." "Trabalho com grupo fantástico que trabalha muito, que joga em qualquer lado para ganhar. Sinto me realizado com isso. Agora já não há muito por onde escolher em termos de sorteio". Terminou a partida. O Covilhã está nos quartos de final. 90+4' - Cartão amarelo para Medarious. 90+4' - Cartão amarelo para Hassan. 90+3' - Cartão amarelo para Hugo Marques. 90+2' - Remate de Ricardo Horta por cima. 90' - Árbitro concede 5 minutos de compensação. 90' - Cartão amarelo a Xeka. 86' - Cartão amarelo para Mike. 85' - Substituição no Covilhã, com Zé Pedro no lugar de Davidson. 80' - Substituição no Covilhã com Chaby a dar o lugar a Medarious. 77' - Última substituição no Braga, com Alan no lugar de Djavan. 75' - Cartão amarelo a Bruno Wilson. 64' - GOLO DO COVILHÃ (1-2). Jogada coletiva dos serranos, cruzamento de Gilberto na direita, cabeceamento de Davidson para uma primeira defesa de Marafona, mas na recarga o brasileiro fuzila de pé esquerdo. 63' - Substituição no Covilhã, com Prince a render Djikiné. 58' - Cartão amarelo para Djikiné. 56' - Cartão amarelo para Baiano. 50' - Livre direto de Gilberto a rasar o poste. Volta a entrar melhor o Sp. Covilhã, apesar de duas substituições do Braga ao intervalo. Entraram Hassan e Ricardo Horta para os lugares de Douglas Coutinho e Benitez. _____________________ 45' - Intervalo em Braga, onde o Sp. Covilhã tem sido a equipa com maior domínio. Quando o público se preparava para dar uma monumental assobiadela aos locais, o clube ligou imediatamente a instalação sonora com música no volume máximo... 42' - Cruzamento de Harramiz na direita, para o segundo poste, onde Gilberto, sozinho, dominou mal a bola, perdendo uma bela oportunidade. 35' - Imagem esclarecedora neste momento. O guarda-redes serrano vai-se exercitando para aquecer. Pouco trabalho até agora. Adeptos do Braga assobiam a sua equipa. 27' - GOLO DO COVILHÃ (1-1). Grande passe de Davidson, Diarra fica isolado na cara de Marafona e remata com êxito. 20' - Continua a mesma toada, com os serranos a assumirem o jogo. Braga apenas chegou uma vez à baliza covilhanense e marcou. 10' - Boa reação do Sporting da Covilhã, com mais posse de bola nesta altura, mas ainda sem chegar à baliza bracarense com perigo. 3' - GOLO DO BRAGA (1-0). Livre direto cobrado por Wilson Eduardo e bola na gaveta. Hugo Marques, guardião serrano, nem se mexeu. 1' - Começa a partida em Braga, sai o Sp. Covilhã. Equipas terminaram agora o período de aquecimento. Encontro arranca às 20 horas. _________________________________________________________________________________________ Estádio Municipal de Braga EQUIPAS Sp. Braga Marafona, Baiano, Artur Jorge, Bruno Wilson, Djavan, Douglas Coutinho, Xeka, Tiba, Wilson Eduardo, Benitez e Rui Fonte. Suplentes: Tiago Sá, Hassan, Martínez, Ricardo Horta, Alan, Vukcevik e Marcelo Goiano. Treinador: José Peseiro Sp. Covilhã Hugo Marques, Mike, Zarabi, Joel, Ofori, Djikiné, Gilberto, Diarra, Chaby, Davidson e Harramiz. Suplentes: Igor Araújo, Zé Pedro, Bokila, Medarious, Prince, Diogo Gaspar e Soares. Treinador: Filipe Gouveia Árbitro: Fábio Veríssimo Assistentes: Pedro Felisberto e Pedro Martins 2.700 espetadores Por: Filipe Sanches