14 Dez 2016, 14:51h



O que pode ver nos próximos dias na região

Festival da Tibórnia vai na décima terceira edição e está outra vez a decorrer em vários restaurantes e pastelarias do concelho do Fundão. O festival decorre integrado na iniciativa “Fundão aqui come-se bem” e pretende promover a recriação de pratos tradicionais aliados a alguma inovação gsatronómica. Até às vésperas do Natal, os interessados podem descobrir novos sabores na maioria dos restaurantes da cidade e de várias freguesias do concelho.

INICIATIVAS

“O Museu visto pelas crianças” é a mostra que é inaugurada no dia 15, pelas 15 horas, no Museu arqueológico do FUNDÃO, com trabalhos resultantes de visitas educativas e de ateliers pedagógicos. Às 17 horas, na sala de exposições temporárias, inaugura-se a instalação Castanheiros, raízes da identidade que reúne um conjunto de objetos tão variado como um bombo, o brasão municipal, uma bruxa de barro do Telhado, postais do século XIX, ou fotografias de Diamantino Gonçalves, unificados pela representação do castanheiro, árvore central na paisagem simbólica da identidade da serra Gardunha. Haverá leitura de textos de poemas e de textos de autoria de Fernando Paulouro, de Luís Maçarico, António Salvado, Albano Martins, José Santolaya, Acosta Pires ou de João Rasteiro, entre outros.

No Serra Shopping na COVILHÃ , momentos com o “Pai Natal”, de 16 a 18 e no dia 23, entre as 15 e as 19 horas e no dia 24, entre as 12 às 14 horas. Haverá ainda os Concertos de Natal – Percussão - do Projeto Plante um Músico, no dia 17, às 15 horas e às 17 e 30, e no dia 18 de dezembro, pelas 16 horas.

No dia 23 de dezembro, o Vivactivo, no FUNDÃO, promove a “Christmas Time Mega Aula Vivactivo”, nas suas instalações. Os interessados devem levar um bem alimentar não perecível e vestir uma cor natalícia (branco, vermelho...).

MÚSICA

Concerto de Natal, dia 17 de dezembro (sábado), pelas 21e 30, na Igreja da Santíssima Trindade, na COVILHÃ, realizado em parceria entre o Conservatório Regional de Música da Covilhã e Escola Profissional de Artes da Covilhã - EPABI, destinado ao público em geral.

O Teatro Clube de Alpedrinha realiza no dia 23 de dezembro, às 22 horas, o tradicional concerto de Natal, que contará com o compositor e pianista Vicente Palma. No apelido carrega o peso da comparação com o pai, Jorge Palma, mas Vicente Palma promete libertar-se da herança sem a recusar. O bilhete custa 10 euros para sócios e 12 euros para não-sócios.

A Banda promove, dia 17, um recital com alunos da sua Academia e no domingo, 18, o tradicional Concerto de Natal, ambos na sede social, na COVILHÃ, às 16 horas, com entrada livre. No mesmo fim de semana, organiza, entre as 14 e 19 horas, na zona do jardim, o mercado de Natal. Os mais jovens músicos formaram uma orquestra que nos dias 19, 20 e 21 irá animar o comércio tradicional no centro histórico da cidade. -

EXPOSIÇÕES

Mais uma vez o Museu do Canteiro de ALCAINS assinala a quadra natalícia apresentando presépios de vários colecionadores. Alguns já bem conhecidos do nosso público como o obstetra Francisco Elias e Ana Almeida da New Hand Lab, Covilhã.

Está patente, até 16 de dezembro, na Biblioteca Municipal Eugénio de Andrade, no FUNDÃO, a exposição documental “A Queda do Muro de Berlim, prenúncio de uma nova era da História”. Esta é a terceira exposição do fundo J.-M. Nobre Correia e decorre sob o lema “Grandes acontecimentos contemporâneos no caleidoscópio da imprensa europeia”. A exposição tem entrada gratuita e poderá ser visitada no horário de funcionamento da Biblioteca Municipal, de terça a sexta-feira.

FEIRA

Feira Troca a Tod@s e a sua moeda social, o tear. É dia 17 na COVILHÃ, entre a partir das 14 e 30, na sede da Colabora. Não haverá euros a circular. Os teares são a única moeda autorizada e poderão ser adquiridos no local. Pretende-se contribuir para estimular a economia local, valorizar as pessoas e os seus saberes e sensibilizar a comunidade para hábitos de consumo mais sustentáveis. Podem ser adquiridos legumes, pão caseiro, produtos vegetarianos, bolos, artesanato, livros, sabonetes artesanais, brinquedos, entre muitos outros produtos.