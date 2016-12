14 Dez 2016, 14:45h

Medicina Nuclear com aval dos técnicos Técnicos referem que este serviço deve existir na Cova da Beira. Paulo Fernandes diz que já não há razões para que o processo não avance A MEDICINA Nuclear no Fundão pode estar mais perto de ser uma realidade. Esta valência, que deve ser criada no âmbito do Centro Hospitalar da Cova da Beira (CHCB), está inscrita no relatório para a Rede de Referenciação Nacional da Especialidade que foi recentemente concluído e o qual diz claramente que “no futuro” se afigura necessária a instalação do serviço na Cova da Beira. O documento, que foi aprovado em novembro e que pode já ser consultado no site do Serviço Nacional de Saúde (www.sns.gov.pt), também indica que deve ser criado um outro serviço de Medicina Nuclear no Centro Hospitalar de Viseu. Ou seja, segundo os técnicos cada um destes centros hospitalares deve ter o seu próprio serviço de Medicina Nuclear, sendo que no previsto para a Cova da Beira se indica que também deve dar resposta à Unidade Local de Saúde da Guarda e à Unidade Local de Saúde de Castelo Branco. Informações que já foram transmitidas à Câmara do Fundão, no âmbito de uma reunião sobre o setor da saúde que foi recentemente realizada na Covilhã, e que deixam o autarca fundanense confiante quanto à resolução positiva deste processo que se arrasta há anos. Lembrando que uma das razões que era apontada para que o projeto não avançasse se prendia, exatamente, com a necessidade de fazer um estudo que referenciasse os equipamentos a concretizar, Paulo Fernandes considera que já não há motivos para que o processo não seja desbloqueado. De resto, a autarquia fundanense já pediu uma reunião ao Ministério da Saúde com o objetivo de poder sensibilizar os responsáveis políticos para importância de se aprovar este equipamento. Além disso, Paulo Fernandes também explicou que voltou imediatamente a inscrever este investimento no orçamento municipal para 2017 e garante que está já a analisar tudo o que possam ser quadros de candidaturas e apoios. “Não vai ser a questão financeira na área do investimento que será obstáculo para a concretização deste projeto”, disse, lembrando que o valor total necessário (obra no antigo hospital e equipamentos) ronda os 700 mil euros. Por: Catarina Canotilho