14 Dez 2016, 14:42h

Quando os aromas ajudam a apurar os sentidos da vida O projeto Bioaromas em Proença-a-Nova pretende autonomizar jovens com necessidades educativas e prepará-los para o mercado de trabalho. Através da produção biológica de ervas aromáticas, os sentidos são postos à prova numa “escola especial” COM nove anos de existência, o Bioaromas, projeto de produção biológica de ervas aromáticas da Unidade de Ensino Estruturado do Agrupamento de Escolas Pedro da Fonseca, em Proença-a-Nova, tem vindo a crescer, pela diversificação e inovação de produtos. Os responsáveis pelo Bioaromas falam de novas ideias que podem entusiasmar ainda mais os jovens com necessidades educativas especiais. A ideia assenta na produção de óleos essenciais e surgiu após uma visita a uma destilaria localizada na região. “Temos a matéria-prima. É um projeto que gostaríamos de implementar, porque é outros dos produtos que se podem tirar das ervas”, frisa o professor de apoio educativo no Bioaromas, Eduardo Miguel. Toda a reportagem na edição semanal. Por: Célia Domingues