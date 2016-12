14 Dez 2016, 14:39h

Covilhã propõe nome de Guterres para a A23 Presidente da Câmara da Covilhã considera que este é um gesto de gratidão que se impõe e vai apresentar a proposta ao primeiro-ministro AUTOESTRADA António Guterres. É este o nome que a Câmara da Covilhã pretende que seja dado à atual Autoestrada da Beira Interior, como sinal de gratidão pelo empenho que o atual secretário-geral da ONU colocou na concretização desta e de outras obras vitais para o desenvolvimento da região. A proposta da autarquia foi revelada na última semana pela voz do presidente do município e será agora encaminhada para o Governo: “Como sinal dessa gratidão quero aqui anunciar que irei propor ao senhor primeiro-ministro que seja atribuída a denominação de ‘Autoestrada António Guterres’ à A23”, afirmou Vítor Pereira. Lembrando a importância que o antigo primeiro-ministro de Portugal teve na concretização de várias obras relevantes na região - como a própria A23, o Regadio da Cova da Beira, a eletrificação da Linha da Beira Baixa e a instalação da rede de gás natural - Vítor Pereira sublinhou que “apesar das dificuldades ainda hoje sentidas”, sem a ação política de António Guterres a “região estaria ainda menos desenvolvida”, pelo que defendeu um gesto de gratidão. “Sem olvidar outros responsáveis políticos é hoje incontroverso que o Interior de Portugal, designadamente a nossa região, beneficiou da visão estratégica, da inteligência, da sabedoria, da dedicação e do empenho do senhor engenheiro António Guterres que, tendo fortes raízes e vivências na nossa Beira, desde muito cedo compreendeu a necessidade, o potencial e a importância de investimentos do Estado nestes territórios”, fundamentou, acrescentando que o País em geral e a região em particular “deve esta simbólica homenagem ao português que, por mérito próprio, se alcandorou ao mais universal e importante cargo mundial”. NOTA A proposta de Vítor Pereira foi apresentada na sessão de discussão do Programa Nacional de Coesão Territorial (ver tema de capa) e as reações dos presentes demonstram que nem todos a encaram como a melhor homenagem. Álvaro Amaro, presidente da Câmara da Guarda, referiu que é contra os “names” e acrescentou que para isso seria preciso mudar o nome a várias infraestruturas. Em jeito de reivindicação para a abolição das portagens, o coordenador da União de Sindicatos de Castelo Branco, Luís Garra, considerou que António Guterres não gostaria de ter o nome associado a uma autoestrada que tem portagens. Uma posição seguida pelo presidente da Câmara do Fundão, Paulo Fernandes, também em tom de apelo à redução das portagens.