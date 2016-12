14 Dez 2016, 14:36h

EDITORIAL



O “Interior” e os eufemismos

1 – NÃO deixa de ser enleante o Interior estar na agenda nacional. Estranhamente, tem aparecido no cruzamento de algumas conversas uma inusitada discussão não sobre o facto do Interior estar, finalmente, mais visível nas preocupações de todos os partidos políticos, mas, sim, sobre a terminologia. O “Interior” é um termo pejado de conotações negativas, pelo que o melhor é recorrer aos eufemismos que tratam com mais lisura as duras realidades que encobrem. Já não estamos no tempo em que se iam ver os primos, os tios e os avós lá na distante “província”, mas talvez agora se vá ver os primos, os tios, avós e restantes resistentes lá nas distantes e ternas “baixas densidades”. A designação “Interior” causará confusão num país com cerca de 350 quilómetros entre o litoral e a fronteira com Espanha, mas o que se deveria começar por pensar é como é que se criou e alimentou um “Interior” nesse contexto, como é que foi possível uma desigualdade tão profunda em tão exíguo espaço territorial. Essas são as questões que se devem colocar e não perder demasiado tempo sobre o porquê de se chamar Interior ao Interior. Enquanto andarmos a amaldiçoar termos não se “perde” tempo com resoluções. Esse é que é o verdadeiro problema. O termo “Interior” tem conotações negativas associadas? Pois que tenha, para que se saiba, para que conste, para que alguém se preocupe, para que alguém esboce uma reação definitiva contra isso. O certo é que a realidade não se altera quando se muda a terminologia. Infelizmente.

2 – A apresentação, na Covilhã, do Programa para a Coesão Territorial, onde estiveram presentes o ministro-Adjunto, Eduardo Cabrita, o ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes e a coordenadora da Unidade de Missão para a Valorização do Interior, Helena Freitas, motivou um intenso e participado debate em torno do Interior e das medidas propostas pelo programa. A participação em torno deste plano não deixa de ser uma extraordinária mostra de vitalidade e de interesse. No grande auditório da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade da Beira Interior, a região voltou a dar mostras convictas de que é capaz de se pensar a si própria, de dar contributos para rasgar os caminhos de desenvolvimento do território e, acima de tudo, que se interessa profundamente pelo seu futuro. Se estes sinais são encorajadores, agora a expectativa recai sobre a aplicação do Programa para a Coesão Territorial. A grande ressalva é que este documento com 164 medidas transversais implica um forte empenho político do Governo na sua aplicação. Como referiu, no debate, o reitor da UBI, António Fidalgo, é a vontade e a determinação política para com o Interior que fará a diferença... Como já fez.

Em tempos de escassez, com a capacidade de investimento do Estado fortemente limitada, encarar estes territórios como prioridade na criação de âncoras que permitam o desenvolvimento é o enorme desafio que se coloca ao Governo no âmbito deste programa de ação. Há vontade do atual executivo em fazer algo pelo Interior, mas, agora, o que vai mandar é o grau de determinação para com este território. Uma determinação que terá que ser inversa ao número de eleitores e à débil capacidade em fazer valer a nossa voz.

Por: Nuno Francisco