14 Dez 2016, 14:34h

Região reivindica mais medidas para o Interior Governo promoveu na Covilhã uma sessão de discussão pública do Programa Nacional para Coesão Territorial. Contributos não faltaram e em várias áreas A REGIÃO quer que o Governo vá mais longe nas medidas para a valorização do Interior, dando resposta a reivindicações/necessidades antigas bem como a novos posicionamentos de inovação e atração de investimento. Esta é uma das principais conclusões que se podem tirar da sessão de discussão pública do Programa Nacional para a Coesão Territorial (PNCT) que o Governo promoveu, quarta-feira, dia 7 de dezembro, na Covilhã. Uma sessão moderada pelo diretor do Jornal do Fundão, Nuno Francisco, e contou não só a presença dos ministro-Adjunto, Eduardo Cabrita, e do ministro do Ambiente, João Matos Fernandes ou da coordenadora da Unidade de Missão para a Valorização do Interior, Helena Freitas, mas também com vários autarcas, empresários entre outras personalidades da região que depois de terem ficado a conhecer as linhas estratégicas do plano pediram mais. Toda a reportagem na edição semanal. Por: Catarina Canotilho