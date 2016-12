Desporto (JF Diário)

11 Dez 2016, 02:42h

Sporting da Covilhã traz um ponto de Barcelos O Sporting da Covilhã continua no grupo dos décimos classificados da II Liga de futebol, depois de ter conseguido um empate neste sábado na deslocação ao terreno do Gil Vicente (0-0). Os serranos tiveram as melhores oportunidades, mas não conseguiram marcar. Dividem o 10.° posto com U. Madeira e Vizela. Por: Filipe Sanches

