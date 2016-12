Desporto (JF Diário)

11 Dez 2016, 02:35h

Bruno Travassos estreia-se a ganhar no Fundão Foi com uma vitória que o treinador Bruno Travassos assinalou o regresso à Desportiva do Fundão, que este sábado recebeu e derrotou o Rio Ave por 4-2. Com este resultado a equipa voltou aos lugares de "playoff" da I Divisão Nacional de futsal, pois está na sétima posição. Na próxima quarta-feira recebe o Burinhosa, às 21 horas. Por: Filipe Sanches

