7 Dez 2016, 15:57h

O que pode ver nos próximos dias na região Os “Sons à Sexta” regressam amanhã, sexta-feira, às 22.00h, no auditório d’ A Moagem - Cidade do Engenho e das Artes, no Fundão, com o concerto de Blind Zero. Com 23 anos de carreira, a banda revela, em disco, a sua capacidade de se reinventar sem perder a sua identidade e neste concerto irão apresentar um espetáculo especial de “Best of 20 anos”. MÚSICA O Teatro Clube de Alpedrinha realiza no dia 23 de dezembro, às 22:00, o tradicional concerto de Natal, que este ano contará com o compositor e pianista Vicente Palma. No apelido carrega o peso da comparação com o pai, Jorge Palma, mas Vicente Palma promete libertar-se da herança sem a recusar. O bilhete custa 10 euros para sócios e 12 euros para não-sócios. Esta semana continua a programação do no âmbito do “Fora do Lugar” - Festival Internacional de Músicas Antigas, sendo que a 9 de dezembro a música tradicional irlandesa toma conta do Centro Cultural Raiana, em IDANHA-A-NOVA, com o concerto de Dave Boyd e Isaac Muller. No dia 10, Kepa Junkera & Sorginak atuam na antiga Sé de IDANHA-A-VELHA. EXPOSIÇÕES Mais uma vez o Museu do Canteiro assinala a quadra natalícia apresentando presépios de vários colecionadores. Alguns já bem conhecidos do nosso público como o obstetra Francisco Elias e Ana Almeida da New Hand Lab, Covilhã. Para além dos populares presépios do figurado de Barcelos ou de Estremoz, nas coleções particulares surgem, cada vez mais, nomes menos conhecidos do público em geral.Para ver no Museu do Canteiro em ALCAINS até 6 de janeiro. Um conjunto de 16 imagens do fotógrafo Carlos Pimentel documenta o evento Vila Madeiro de 2015. A mostra, no formato de exposição de rua, está patente junto aos Paços do Concelho, em PENAMACOR, e pode ser vista até dia 25 de dezembro. Está patente, até 16 de dezembro, na Biblioteca Municipal Eugénio de Andrade, no FUNDÃO, a exposição documental “A Queda do Muro de Berlim, prenúncio de uma nova era da História”. Esta é a terceira exposição do fundo J.-M. Nobre Correia e decorre sob o lema “Grandes acontecimentos contemporâneos no caleidoscópio da imprensa europeia”. A exposição tem entrada gratuita e poderá ser visitada no horário de funcionamento da Biblioteca Municipal, de terça a sexta-feira. A exposição El Único Jardin – de la Botânica de Johann Hieronymus Kniphof al Jardín de D. João de Mendonça, de Miguel Elias procura valorizar a imagem botânica como meio para atingir conhecimento científico e sentir poético. Miguel Elias é pintor, gravador e professor na Universidade de Salamanca. Para ver até dezembro no Museu Francisco Tavares Proença Júnior em CASTELO BRANCO. INICIATIVAS No âmbito da colaboração municipal com o Centro em Rede de Investigação em Antropologia (CRIA), está a ser organizado entre o Centro Cultural Raiano (CCR) e o Núcleo de Antropologia Visual e da Arte do CRIA (NAVA) uma extensão da Festa de Antropologia, Cinema e Arte (FACA) em IDANHA-ANOVA, até 9 de dezembro. São muitas as surpresas que irão contagiar os visitantes do Serra Shopping na COVILHÃ na época de Natal. Para não quebrar a tradição, regressa ao Centro o tão esperado momento do “Pai Natal”, nos fins de semana de 9 a 11 de dezembro e de 16 a 18 e no dia 23, entre as 15 e as 19 horas e no dia 24, entre as 12 às 14 horas. Para os mais novos, o Centro organiza, ainda, a “Hora do Conto”, no dia 10 às 15 horas e às 17 horas e as Oficinas de Natal para criação de postais e anjos, nos dias 8 e 11 de dezembro, entre as 15 e as 17 horas. A música de Natal regressa ao Serra Shopping com os Concertos de Natal – Percussão - do Projeto Plante um Músico, no dia 17, às 15 horas e às 17 e 30, e no dia 18 de dezembro, pelas 16 horas. A Diocese da Guarda preparou um programa de Natal que arranca no dia 5 de dezembro com a exposição de presépios Museu de Arte Sacra da GUARDA. No dia 15 de dezembro, às 16 horas será lida a mensagem de Natal do Bispo. No dia 15 às 21 horas, será celebrado o Concerto de Natal do Grupo Coral Pedras Vivas.