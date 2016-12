Belmonte (JF Diário)

7 Dez 2016, 15:51h

Antiga Carveste dá lugar a área empresarial Lanifato será a primeira a instalar-se no local, mas o projeto de requalificação vai permitir albergar duas dezenas de empresas no local AS ANTIGAS instalações da Carveste, em Caria, compradas recentemente por uma empresa do ramo imobiliário, vão dar lugar a uma área empresarial que poderá recuperar a dinâmica económica naquele local. A confirmação foi dada esta semana ao JF pela Câmara Municipal de Belmonte, que se associa ao projeto, e também pela empresa promotora. “Ficámos muito satisfeitos quando a empresa nos contactou para podermos desenvolver ali um projeto de recuperação e dinamização económica. Estamos a falar de uma zona que teve muita vida durante décadas e que agora poderá renascer. É uma boa notícia para Caria, por tudo aquilo que o espaço representou e por tudo o que poderá vir a representar em breve, até porque vai lá ter as confeções Lanifato”, explica o presidente da Câmara Municipal, António Dias Rocha. Toda a informação na edição semanal. Por: Filipe Sanches

