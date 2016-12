7 Dez 2016, 15:46h

Menos donativos para matar a fome Os bancos alimentares da região recolheram cerca de 45 toneladas de alimentos. Menos do que no ano passado e bem menos do que as necessidades CERCA de quarenta e cinco toneladas de alimentos, foi quanto os Bancos Alimentares Contra da Fome da Cova da Beira e de Castelo Branco conseguiram reunir durante a campanha de recolha de alimentos, levada a cabo no último fim de semana. É menos do que a quantidade recolhida em igual campanha do ano passado e bem menos do que as necessidades, mas esta ajuda continua a ser vital para aqueles que não têm meios para matar a fome. É o caso das cerca de 5.200 pessoas, entre as quais cerca de 900 crianças, que são apoiadas por via do Banco Alimentar Contra a Fome da Cova da Beira. Pessoas dos concelhos de Belmonte, Covilhã e Fundão e de vários concelhos do distrito da Guarda, para as quais serão canalizadas as cerca de 32 toneladas de alimentos agora recolhidas. Trinta e dois mil quilos que se destinam a fazer face às necessidades dos próximos seis meses (banco alimentar só faz duas campanhas por ano) e que na hora da partilha, se transformam em muito pouco. Contas feitas, dá pouco mais de seis quilos por pessoa. Tendo em conta que o banco realiza uma distribuição por mês é fácil perceber que calhará a cada pessoa pouco mais do que um quilo, qualquer coisa como um quilo de arroz. “É claramente pouco, mas pior ainda é sabermos que ainda há tantos que dependem desta ajuda para poderem minorar as carências que enfrentam diariamente”, referiu ao JF Paulo Pinheiro do Banco Alimentar da Cova da Beira. Este responsável explicou que na região continuam a registar-se muitos casos de necessidade absoluta, tendo adiantado que há várias pessoas que estão a ficar socialmente excluídas em virtude de não conseguirem emprego, apesar de estarem em idade ativa. Na verdade a crise e os seus efeitos negativos podem ainda não ter passado, como muitos pensam. Aliás, essa ideia generalizada de que a crise já passou e que por isso não é preciso ajudar, aliada à saturação que as pessoas sentem (há muitas instituições a levar a cabo outras campanhas) são dois dos aspetos que podem estar a contribuir para a quebra nos donativos. O feriado de quinta-feira que levou muitas pessoas para fora da região e a chuva de sábado também não ajudaram. Ainda assim, houve quem tenha ajudado e dado o seu contributo, o que na área do Banco Alimentar de Castelo Branco permitiu a recolha de cerca de 13 toneladas de alimentos, conforme refere aquela estrutura em comunicado enviado ao JF, explicando que o valor apurado também é “ligeiramente inferior” ao que se registou em 2015. No total serão cerca de 13 mil quilos para distribuir por 1.200 pessoas dos concelhos de Castelo Branco, Vila Velha de Ródão, Proença-a-Nova, Idanha-a-Nova e Penamacor. Fazendo as contas, equivale a dizer que os donativos para estes seis meses dão para atribuir cerca de 10 quilos por pessoa. Um pouco mais do que no exemplo anterior, mas ainda assim muito pouco para as necessidades que podem morar mesmo na porta ao lado. É sabendo disso que todos os anos centenas de voluntários participam gratuitamente nestas campanhas e para os quais os responsáveis reservam sempre uma palavra de apreço e gratidão que se estende a todos quantos ajudam. Por: Catarina Canotilho