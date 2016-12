7 Dez 2016, 15:44h

Aos seis anos já se aprende programação informática Fundão é o primeiro concelho do país a democratizar o ensino de programação na escola pública. Projeto abrange todos os alunos do 1.º ciclo e está a ser avaliado pela Gulbenkian A TARDE já vai a meio, mas nesta turma de segundo ano da Escola de Santa Teresinha, no Fundão, os alunos não aparentam sinais de cansaço. Bem pelo contrário! A avaliar pelo entusiasmo e pela rapidez com que respondem às solicitações do “professor” de código, ninguém diria que estas crianças, de 7 anos, estão na escola há quase cinco horas, com intervalo para almoço. O segredo chama-se código, ou, para quem preferir, iniciação à programação informática. Os alunos estão sentados, dois a dois, frente ao computador e preparados para trabalhar na plataforma Blanc em que os Júnior Master Coders, os professores de programação, lançam jogos, vídeos e temas relacionados com as aulas. Está tudo a postos. Vai começar a aula com com Hugo Rodrigues, que trabalha na área da Informática da Câmara do Fundão e fez formação para ensinar programação às crianças. O Fundão é o primeiro município do país a investir na programação para todas as crianças do ensino básico. São mais de 800 alunos, divididas por 45 turmas e 21 escolas do concelho. Toda a reportagem na edição semanal. Por: Lúcia Reis