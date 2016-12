7 Dez 2016, 15:41h

EDITORIAL

A verdade da mentira SEJAM bem-vindos ao mundo onde a “pós-verdade” tomou de assalto os dias. Etimologicamente estamos, portanto, algures depois da verdade. E o que encontramos nesse espaço difuso não é o refinamento da mesma. Pelos vistos, a pós-verdade é a mentira, a meia-verdade, a confusão entre o que é credível e responsável e o caos absoluto do boato, da dúvida, do ressentimento e da raiva feitos torrente de informação, onde a verdade tem paradeiro incerto. A era pós-verdade não é um lugar bonito, mas é-nos tão próxima que o termo foi escolhido como a palavra do ano 2016 pelos dicionários britânicos Oxford. Diz-nos o Diário de Notícias que “o surgimento da palavra pós-verdade na linguagem foi “alimentada pela ascensão das redes sociais como fonte de informação e a crescente desconfiança face aos factos apresentados pelo poder estabelecido”, referiram os editores dos dicionários, que explicaram ainda que o prefixo “pós” não é utilizado exclusivamente para referir uma situação ou um acontecimento específico posterior, como pós-guerra, mas também para salientar a rejeição ou irrelevância de um conceito”. Ou seja, a verdade como artefacto descartável. Só isto deveria ser suficientemente aterrador, mas a lista acabou por ficar mais composta, ainda segundo o DN, da seguinte forma: “Na lista final das potenciais palavras do ano 2016 constavam ainda outras nove palavras, incluindo ‘brexiteer’, usada para os apoiantes do ‘Brexit’, e ‘alt-right’, ideologia conotada com os Estados Unidos caracterizada por um ultraconservadorismo, pela recusa da política tradicional e pelo recurso à Internet para difundir mensagens controversas.” Segundo o Pew Research Center, 62 por cento dos americanos recebem toda ou parte da informação através de notícias partilhadas nas redes sociais. Um outro artigo do DN revela-nos que uma das redes sociais mais utilizadas – o Facebook – esteve debaixo de críticas logo após a vitória de Donald Trump nas presidenciais dos EUA. Diz a notícia que “nos últimos meses, utilizadores têm publicado nas redes sociais títulos de notícias falsas que encontraram no Facebook. São frases como “E-mails de Obama revelam que ele manipulou eleições de 2008 com ajuda de Bush”, “Estados Unidos admitem que cannabis cura o cancro” e “Obama diz que vai mudar-se para o Canadá caso Trump vença”. Só esta última notícia foi partilhada mais de 90 mil vezes no Facebook, segundo o utilizador que denunciou o caso.” Nesta era da pós-verdade, cruzamo-nos, ainda, com uma elucidativa entrevista Eduardo Cintra Torres ao I, publicada na segunda-feira. Num paralelo com o papel de mecenas que a igreja teve junto dos artistas, diz-nos o crítico de televisão que “Como a Igreja pagava aos artistas, alguém vai ter que pagar aos jornalistas”. Ou seja, como os tradicionais alicerces financeiros que sustentavam o jornalismo como fator de seleção, produção e difusão de informação submetido a normas éticas e de rigor estão em crise, então que se crie uma espécie de reserva financiada pela boa vontade não se sabe bem de quem para garantir os serviços mínimos. Além da pós-verdade, iremos ter, pois, um pós-jornalismo. Não será a mesma coisa, mas também não nos deixa descansados. Por: Nuno Francisco