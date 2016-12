7 Dez 2016, 15:38h



“Interior mostra dinamismo monumental”

Marcelo Rebelo de Sousa passou um dia na região e ficou a conhecer exemplos de sucesso

O PRESIDENTE da República considerou o Museu da Seda da Associação Portuguesa dos Pais e Amigos do Cidadão com Deficiência Mental (APPACDM) de Castelo Branco, com centro de criação do bicho-da-seda que fornece fios para as bordadoras do Bordado de Castelo Branco, “um exemplo de inclusão com uma componente educativa, com uma componente cultural e com uma preocupação que é, simultaneamente, de formação e de abertura social e que contribui para o desenvolvimento económico e social daquilo que durante muito muito tempo foi considerado como longe e ignorado”. O Interior, considerou Marcelo Rebelo de Sousa, é hoje “uma prioridade nacional”.

Na terceira edição da iniciativa “Portugal Próximo”, o Presidente da República visitou na segunda-feira, a Escola Superior de Artes Aplicadas (ESART) do Instituto Politécnico de Castelo Branco (IPCB), onde, desafiado pelo presidente da instituição, Carlos Maia, deixou a promessa de ser ali professor “daqui a quatro anos, três meses e uns dias”. A promessa ficou inscrita no livro de honra.

Na ESART, Marcelo Rebelo de Sousa conheceu alguns dos projetos e criações de todos os cursos, desde o design, passando pela música ou ainda pela moda. Pelos corredores tirou selfies, comprou quatro rifas a uma estudante para o sorteio da Latada do Politécnico. Tornou-se ainda membro honorário da tuna. Marcelo Rebelo de Sousa distribui beijos, não rejeitou abraços e faz perguntas. “Em que ano andas?”, questionou a uma das jovens na sala onde estavam expostos trabalhos dos curso de design: um conjunto de cadeiras e mesas para compositores de música eletrónica.

Da ESART partiu com um cavaquinho personalizado construído em cinco dias pela Associação Cultural e Recreativa da Viola Beiroa, pelas mãos do músico Miguel Carvalhinho. Pouco antes tinha sido recebido pelos instrumentistas por uma das canções produzidas por Arlindo de Carvalho (falecido há dias) sobre a Beira Baixa. Daniel Proença de Carvalho, presidente do Conselho Geral do IPCB, aproxima-se e diz: “Foi composta pelo meu tio”. Marcelo Rebelo de Sousa fica espantado com a ligação familiar do conhecido advogado ao músico.

À porta do Museu da Seda (onde está também o Ministro da Cultura), que conta os percursos de seda no mundo, a sua utilização e fases de produção, o Chefe de Estado é recebido em palmas, “Marcelo! Marcelo!”, gritam os cerca de cem utentes e seus familiares da associação. A cada um cumprimenta com beijos e abraços.

Nesta visita, o Presidente da República ficou ainda a conhecer um projeto de investigadores da Universidade do Porto que utiliza a seda para fabricação de membranas de pele para aplicação em queimados, feridas ou cicatrizes. “Fundamental não é desencravar o Interior, porque o Interior está como se vê - com um dinamismo monumental”, salientou aos jornalistas, considerando que o trabalho a fazer consiste em “dar força ao dinamismo que o chamado Interior tem demonstrado”.

Na fábrica Dielmar, em Alcains, o chefe de Estado abriu o espaço Helder Rafael, sócio fundador recentemente falecido, onde começará a ser lecionado em parceria com a Modatex, um curso profissional de alfaiataria, com a duração de três anos. A diretora da empresa, Ana Paula Rafael, constatou que “há muito pouca atenção do Governo” ao interior do país, sublinhando que a desertificação “não é saudável” para Portugal.

“Nós precisávamos que houvesse alguma atenção acrescida”, reivindicou.

Marcelo dá nota positiva à UBI

Chega em passo apressado, a pedir desculpa pelo ligeiro atraso e não volta a abrandar o ritmo. Está na hora de conhecer a Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade da Beira Interior (UBI) e aquilo que de mais relevante por ali se faz. Marcelo Rebelo de Sousa mostra-se interessadíssimo nas informações que lhe vão sendo transmitidas, mas simultaneamente não perde uma oportunidade para cumprimentar os presentes que, aliás, o receberam com um aplauso.

Marcelo Rebelo de Sousa retribui a simpatia com beijos e abraços, acenos para os que estão mais longe e com as já costumeiras fotografias e ‘selfies’, tantas que rapidamente se lhes perde a conta.

“Então não querem tirar uma ‘selfie’ com o presidente?”, questiona o próprio a um grupo de alunos angolanos com os quais se cruza num dos corredores.

Surpreendidos, os jovens que estão há apenas um mês na Covilhã, no âmbito de um convénio estudantil estabelecido entre Portugal e Angola, juntam-se ao presidente e registam um momento que não imaginavam viver.

“É uma honra e um prazer estar com uma pessoa tão importante. Já tínhamos ideia que ele era acessível, mas não pensávamos que fosse assim”, referiram ao JF Adalberto dos Santos e Kama Sandra Matondo, dois dos jovens angolanos que depois de tirarem a fotografia assumiram ter gostado da forma de estar do chefe de Estado português.

Não são os únicos. Nos corredores são poucos os que não comentam – com agrado – a simpatia e descontração de Marcelo Rebelo de Sousa, que naturalmente também demonstra grande interesse relativamente ao que lhe vai sendo apresentado, designadamente métodos e práticas de ensino. Marcelo Rebelo de Sousa visitou uma aula, passou pelos laboratórios, pela farmácia piloto e ficou ainda a saber mais sobre a única mesa anatómica da península ibérica, que está instalada nesta faculdade. Também assistiu à simulação de uma endoscopia e de uma assistência médica a um doente em paragem cardiovascular que os alunos conseguiram “salvar”. Se estivessem a ser avaliados passavam no exame.

Nota positiva conseguiu também a UBI na apreciação do professor Marcelo: “Para uma universidade tão jovem, aquilo que já fez e aquilo que promete fazer é excecional”, resumiu no final da visita.

Em resposta aos jornalistas, Marcelo Rebelo de Sousa lembrou que já não era a primeira vez que passava na UBI e sublinhou que, à semelhança do que acontecera anteriormente, a instituição voltou a exceder as suas expectativas. “Cada vez que tenho um contacto com a universidade fico surpreendido porque vai para além das minhas expectativas em termos de peso regional e nacional, em termos de massa crítica de estudantes, em qualidade de ensino e de investigação”, afirmou.

Capacidade de afirmação das gentes das Beiras

Expectativas que também não foram defraudadas na Guarda, cidade para onde seguiu e onde começou por visitar as instalações do grupo Olano, que se prepara para investir cerca de 7,5 milhões de euros na ampliação do espaço que tem na Plataforma de Iniciativa Empresarial. Um exemplo do que deve ser feito para criar riqueza em Portugal “onde parece difícil”, ou seja, no Interior.

“Não é longe, é perto, porque verdadeiramente parece que estamos longe do mar e do litoral, mas estamos no centro daquilo que é o relacionamento entre Portugal e os mercados para onde vão os nossos produtos”, afirmou.

Posteriormente, e já em jeito de balanço, Marcelo Rebelo de Sousa referiu que ao longo do dia que passou na região conseguiu aprender “imensíssimo” com aquilo que é “a capacidade de afirmação das gentes das beiras”.